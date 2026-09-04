Schule in Wolfhalden AR schliesst wegen mangeldem Brandschutz

Wegen «gravierender Mängel beim Brandschutz» hat die Gemeinde Wolfhalden ein Schulhaus per sofort geschlossen und den Schulbetrieb eingestellt.

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Eine weitere Nutzung des Dorfschulhauses sei «nicht verantwortbar», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderates vom Freitag.

Die Gemeinde Wolfhalden liegt in Appenzell Ausserrhoden. Bild: gemeinde wolfhalden

Beim Dorfschulhaus fehlen gemäss einem Expertenbericht an mehreren Stellen die erforderlichen Brandschutzabschnitte und brandschutzsichere Türen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch wirksam zu verhindern. So heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderates von Wolfhalden AR, über welche die Online-Ausgabe des «St. Galler Tagblatt» zuerst berichtet hatte.

Zudem sind die Durchgangsbreiten bei Treppen und Türen teilweise ungenügend. Auch die Fluchtwege über die Treppen bemängelten die Experten. «Zudem entsprechen Bodenaufbau und Deckenverkleidungen nicht den heute geltenden Brandschutzanforderungen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Angesichts der festgestellten Mängel und der damit verbundenen Risiken könne der Gemeinderat den Schulbetrieb im Dorfschulhaus nicht weiter verantworten, bilanziert er. Die Schliessung sei «einschneidend», aber «unumgänglich».

Rund 30 Schulkinder betroffen

Bis anhin ist das Schulhaus von der 2. bis 9. Klasse für die Fächer Werken textil und von der 4. bis 6. Klasse für Werken nicht textil genutzt worden. Weiter fand im Erdgeschoss der Religionsunterricht der 1. und 3. Klasse statt. Auch eine Spielgruppe nutzte die Räumlichkeiten.

Von der Schliessung betroffen sind rund 25 bis 30 Schulkinder, wie Gino Pauletti, Gemeindepräsident von Wolfhalden, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.

Alle Schulen überprüft

Der Sanierungsbedarf des Schulhauses ist bereits seit längerem bekannt, schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung weiter. Eine Vorlage, ein anderes Schulhaus auszubauen und damit eine Alternative zu schaffen, sei jedoch abgelehnt worden. Dass die Mängel am Schulhaus Dorf derart einschneidend seien, habe die Gemeinde nicht erwartet.

Bis zu den Herbstferien 2026 werden die ausfallenden Lektionen «überbrückt», heisst es im Communiqué weiter. «Die Schulleitung wird mit der Lehrerschaft in allen Schulhäusern versuchen, den nötigen Platz bereit zu stellen, damit der Schulunterricht gewährleistet werden kann», so Pauletti. Einschränkungen werde es aber geben. Nach den Ferien soll der Schulbetrieb wieder gemäss Lehrplan stattfinden.

Eine Sanierung des Schulhauses Dorf sei keine Option. «Auch bei einer kompletten Sanierung hätten wir noch immer wenige und zu kleine Schulzimmer», schreibt Pauletti. Ob das Haus abgebrochen wird, werde die Zukunft zeigen.

Mehr Container

Ab Sommer 2027 sollen die Container beim Mittelstufenschulhaus aufgestockt werden. So entstehe für eine Übergangszeit zusätzlicher Schulraum als Ersatz für das geschlossene Dorfschulhaus.

Neben diesem seien auch die übrigen Schulgebäude auf den Brandschutz überprüft worden. Dabei seien keine Mängel zum Vorschein gekommen, die sofort behoben werden müssten. (sda)