Auf der Bühne im Plaza Zürich: Mundartmusiker Dom Sweden in seinem Element.

Selfmade

1,3 Millionen Streams ohne Plattenfirma – das Erfolgsrezept von Dom Sweden

Vor fünf Jahren veröffentlichte Mundartmusiker Dom Sweden seine erste Single «Nora». Musiklabels wollten davon nichts wissen. Der Zürcher entschied sich, seine Musik selbst zu vertreiben. Mit Erfolg: Sein Song «Hawaii» sammelte auf Spotify über 1,3 Millionen Streams. Wie er das geschafft hat und warum er erst kürzlich einen Labeldeal abgelehnt hat, erzählt der 35-Jährige im persönlichen watson-Interview.

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Dom Sweden, du machst Mundart-Pop in kompletter Do-it-yourself-Strategie. Was heisst das genau?

Dom Sweden: Ich habe keinen Vertrag bei einem Musiklabel, sondern mache mit Hilfe von meinen besten Freunden seit gut fünf Jahren alles selbst: Musik schreiben, Aufnahmen, Producing, Shows planen, die Vermarktung und alles, was dazugehört.



Dom Sweden 1 / 17 Dom Sweden Hinter «Dom Sweden» stecken fünf Personen, die eng befreundet sind (von links nach rechts): Dominic, Mike, Rahel, David und Claude. quelle: elena müller/watson / elena müller/watson

Warum macht ihr das alles selbst? Hat es mit einem Labeldeal einfach nicht geklappt bisher?

Mittlerweile ist wohl genau das DIY unser Erfolgsrezept, wir können vieles selbst steuern. Dank Streaming können wir beispielsweise unsere Musik selbst hochladen, damit sie die Leute erreicht. Aber am Anfang setzt sich wohl jede Musikerin und jeder Musiker das Ziel, einen Deal bei einem grossen Musiklabel abzuschliessen. Dieses Ziel hatte und habe ich natürlich auch, aber nicht um jeden Preis. Bisher hat es nicht geklappt, aber natürlich wäre es schön, wenn es mit einem Label matchen würde.

Selfmade Alle haben sie: Träume. Nur wenige setzen sie um. In unserer losen Serie «Selfmade» treffen wir jene, die es gewagt haben – die aus einer Idee, einer Leidenschaft, einem Bauchgefühl heraus etwas Eigenes geschaffen haben. Und die merken: Ist das Feuer erst mal entfacht, wächst das Projekt schnell. watson erzählen sie, wie Ideen ins Rollen kommen, welche Hürden es dabei zu überwinden gilt – und was für Lektionen aus Rückschlägen bleiben. Du kennst jemanden, der für «Selfmade» in Frage kommt? Schreib uns: nadine.sommerhalder@watson.ch

An was ist es gescheitert?

Meine erste EP «Träum Mal Drüber Nah» habe ich an alle Labels verschickt. Wir haben extra etwas Spezielles überlegt, schöne Boxen gestaltet, welche beim Öffnen meine Stimme mit einer Begrüssung abspielen, ein aufwändiges Video produziert und Schöggeli mitgeschickt. Wochenlang habe ich nichts gehört, das war hart, auch fürs Ego. Nach mehrfacher Nachfrage hiess es, meine Musik sei zu wenig speziell. Solche Aussagen verletzen und frustrieren natürlich. Damals sind starke Selbstzweifel aufgekommen, die mich teilweise auch heute noch begleiten. Aber auch wenn alle anderen nicht daran glauben, darfst du dich selbst nicht verlieren und musst zu dir stehen und an das glauben, was du machst.

Liebevoll gestaltet: Diese Boxen hat Dom Sweden an Musiklabels verschickt. Bild: ZVG

Und darum hast du dich entschieden, alles selbst in die Hand zu nehmen?

Genau, so hat sich der Indie-Vibe ergeben. Diese Erfahrung hat mich auch stark gemacht. Denn nur weil die Industrie zu einem Zeitpunkt nicht an deine Musik glaubt, heisst das nicht, dass dein Produkt schlecht ist. Niemand weiss immer mit 100-prozentiger Sicherheit, was auf Dauer funktionieren wird.

Und wenn heute ein Label anruft und sagt, Dom Sweden, wir nehmen dich unter Vertrag, was würdest du tun?

Das ist tatsächlich passiert. Wir wurden immer wieder mal von Labels eingeladen und haben Deals präsentiert bekommen. Diese haben wir aber bisher abgelehnt, weil sie für uns zu viele Kompromisse bedeutet hätten. Grundsätzlich sind wir aber einem Label gegenüber überhaupt nicht abgeneigt. Es muss einfach matchen und sich für alle Beteiligten richtig anfühlen. Wir diskutieren im Team auch immer hart darüber, im Grundsatz fänden wir es grossartig, würden wir es selber schaffen. Eine grosse Herausforderung in der Schweizer Musikindustrie sind jedoch die «Gatekeeper» die z. B. den Zugang zu grösseren Festivals und Radioprogrammen mitbestimmen, da kann ein Label im Rücken natürlich viel bewirken. Mit oder ohne Label, ich glaube einfach fest daran, dass wir auf den grössten Bühnen der Schweiz spielen können, weil schlussendlich entscheiden die Leute selbst, was sie hören möchten und lassen sich das nicht von der Industrie aufzwingen.

Wie erklärst du dir den Meinungsumschwung der Labels?

Ich glaube, es hat verschiedene Komponenten: Wenn du noch ein Nobody bist, trauen sie sich vermutlich nicht, die finanziellen Ressourcen zu investieren, wenn sie nicht zu 100 Prozent sicher sind, dass das Projekt fliegen wird, das kann ich nachvollziehen. Jetzt, wo wir auf Spotify erfolgreich sind, 20–30 Mal gebucht werden im Jahr und eine treue Fanbase haben, gibt ihnen das vermutlich ein wenig Sicherheit. Wir haben letzten Dezember auch zum ersten Mal eine Show im Zürcher Plaza ausverkauft mit 530 Leuten, und Ticketverkäufe sind im Business die Königsdisziplin, daran wirst du gemessen.

Ausverkauft! Dom Sweden im Plaza Zürich im Dezember 2025.

Was treibt dich an?

Das klingt jetzt etwas klischeehaft, aber ich habe, seit ich klein bin, dieses Feuer für Musik in mir. Früher habe ich Schlagzeug in einer Band gespielt, schon da habe ich immer fest an den Durchbruch geglaubt, ich habe meine ganze Energie dort reingesteckt. Wenig später habe ich aus einer Laune heraus eine Gitarre gekauft, obwohl ich überhaupt nicht spielen konnte. Ich fing an, darauf rumzuklimpern und eigene Songs zu schreiben, ich hab geübt wie verrückt. Auch heute habe ich noch dasselbe Gefühl, wenn ich an Musik denke, es lässt mich einfach nicht los. Und ich glaube einfach fest daran, dass das, was ich schreibe, irgendjemandem da draussen vielleicht auch hilft. Es ist das Schönste, wenn mir jemand schreibt, dass er oder sie sich mit einem Song identifizieren kann, das berührt mich. Ich bin gegen aussen der Sunny Boy, aber innen bin ich ein «Sensibeli» (lacht), das kann ich in meinen Songs zeigen und mit anderen teilen.

Du hast jetzt ganz oft gesagt «wir», wer steckt denn alles hinter Dom Sweden?

Ich habe das grosse Privileg, dass ich dies mit meinen besten Freundinnen und Freunden machen darf. Zur Crew der ersten Stunde gehören Claude, Mike und Dave, mit ihnen habe ich in einer Vierer-WG gewohnt und meine Ausbildung zum Kaufmann absolviert. Wir waren alle unsere «Unter- und Oberstifte» und kommen aus dem Zürcher Oberland. Wir vier haben von Anfang an daran geglaubt. Später kam dann noch Rahel fürs Artist Management dazu, sie haben wir an einem Konzert kennengelernt.

Wie seid ihr konkret vorgegangen beim Start? Was waren die ersten Schritte in der DIY-Strategie?

Claude ist Regisseur und Videograf und wir haben damals zur ersten Single «Nora» ein Musikvideo geplant. Mike und Dave sind die organisiertesten Menschen, die ich kenne und haben alles dafür organisiert, obwohl sie keinen Plan hatten, was genau zu tun war, aber es kam richtig gut! An einem Abend in unserem Wohnzimmer gab es einen speziellen Moment, in dem ich sie dann offiziell gefragt habe, ob sie mein Management sein wollen. Da war die Sache besiegelt und wir haben mit regelmässigen Meetings begonnen. Irgendwann kam dann das Finanzthema auf. Wir haben alle einen kaufmännischen Background, darum haben wir das feinsäuberlich mit Buchhaltung und so organisiert und dann eine GmbH gegründet. Jeder hat die Rolle übernommen, in der seine Stärken liegen und so funktionieren wir bis heute.



Wann konntet ihr erste Erfolge feiern?

Ein grosser Moment war für mich die Single «Nora». Ich habe sie damals an Labels, Produzentinnen und Produzenten und andere Musikschaffende geschickt. Ich dachte natürlich, alle warten auf mich (lacht). Dann hat mir tatsächlich Baschi geantwortet und mich auf einen Kaffee in sein Studio eingeladen. Ich dachte zuerst, er verarscht mich. Dort sassen dann tatsächlich Baschi und sein Produzent und wir haben angefangen, gemeinsam Songs zu schreiben. Das war mein erster richtiger Berührungspunkt mit der Musikbranche und hat mich geprägt.

Die Single «Nora» erregte Baschis Aufmerksamkeit. Video: YouTube/Dom Sweden

Inwiefern?

Baschi hat mir beispielsweise immer gesagt: «Lug, wenn du singst, dann musst du immer so singen, als warten nur alle auf dich und wollen dich hören.» Das ist mir geblieben.

War Baschi da kein Türöffner oder warum seid ihr in Anführungs- und Schlusszeichen immer noch independent?

Gute Frage (überlegt). Baschi war sicher ein Türöffner für ein paar Sachen. Diese Zusammenarbeit hat mir sehr viel beigebracht und auch mein Selbstvertrauen gestärkt. Am Ende braucht es aber viel mehr als eine Session mit Baschi und ich habe dann auch angefangen, mit anderen Produzenten zu arbeiten, um meinen eigenen Stil zu finden.

Die Musikbranche ist eines der härtesten Businesses, die Konkurrenz dementsprechend gross. Was macht dich aus, was machst du anders als andere?

Ich bin einfach immer ich. Ich habe mich nie verstellt und bin mir treu geblieben. Das kann ich wirklich zu 100 Prozent sagen. Ich habe einmal mit einem Manager zusammengearbeitet, der mir sagte, ich solle weniger fröhlichen und nahbaren Content posten. Er hat mich z. B. auch angerufen und gesagt, dass ich Videos löschen soll, weil ich zu fröhlich bin. Das ist mir sehr eingefahren und hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich selbst sein zu können. Ich schreibe vielleicht nicht die besten Songs, aber es sind meine Songs. Ich verbiege mich nicht dafür. Was mich zusätzlich auszeichnet, ist mein Durchhaltewille.

Wie wichtig ist Social Media für dich auf deinem Weg?

Sehr wichtig, ob ich es will oder nicht. Um weiterzukommen, musst du Social Media nutzen. Ich versuche jeden Tag zu posten. Das gelingt mir zwar nicht immer, aber ich will immer präsent sein. Auf Social Media erreiche ich die Leute direkt und kann mich so vermarkten und positionieren, wie ich möchte.

Apropos Vermarktung: Wie viel verdient ihr mit Dom Sweden?

Wir verdienen logischerweise Geld damit, wir müssen ganz viele Leute ja auch bezahlen. Manchmal ist es ein symbolischer Betrag, wenn es talentierte Freunde von uns sind, machen wir einen «Brudideal», sie unterstützen uns, weil sie an uns glauben. Wir selbst haben uns bis heute keinen Lohn ausbezahlt, wir lassen alles in der Firma drin, dass wir es wieder investieren können.

Also für euch persönlich ist es ein Nullsummen-Spiel?

Monetär angeschaut, ja. Aber wir glauben an das grosse Ganze und wenn man alle Erlebnisse anschaut, ist es eine riesige Bereicherung. Die Frage ist ja, was du am Ende des Tages haben möchtest: Will ich ein volles Bankkonto haben auf dem Sterbebett? Nein. Ich will sagen können, dass ich das geilste Leben hatte, dass wir Sachen gesehen haben, die ich sonst nie gesehen hätte und wahrscheinlich ist mein Bankkonto dann nicht übervoll, aber ich habe voll gelebt und musste mir nie vorwerfen, dass ich etwas im Leben nicht probiert hätte, sondern ich habe immer alles gegeben. Das ist das, was für mich zählt. Und man muss dazu auch sagen, dass wir alle privilegiert sind, weil wir alle Teilzeit-Jobs haben, damit wir unser Leben finanzieren können.

Wie sieht deine Vision für die nächsten paar Jahre aus? Hast du ein Ziel, das du unbedingt noch erreichen möchtest mit deiner Musik?

Da gehen die Visionen im Team ein wenig auseinander. Ich halte an einigen Dingen fest, von denen ich als Kind schon immer geträumt habe (lacht).



Zum Beispiel?

Eine Nomination beim Swiss Music Award ist ein grosses Ziel von mir. Oder SRF 3 Best Talent zu sein. Das wäre eine Anerkennung unserer Leistung für die letzten Jahre und eine gewisse Bestätigung in der Branche. Das ist ein bisschen so, wie wenn Mama sagt, dass man etwas gut gemacht hat. Die grossen Festivals schauen halt auf solche Sachen, deshalb gebe ich nicht auf. Das klingt jetzt vielleicht harsch, aber mir wurde nie etwas in die Wiege gelegt und ich habe mir vieles immer erkämpft. Ich merke, dass das auch auf die Musik zutrifft. Aber ich habe Ausdauer: Ich renne so lange, bis ich tot umfalle. Das ist so in mir drin.