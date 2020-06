«Arena»-Chefin Franziska Egli wird neue «10vor10»-Moderatorin

Die «Arena» zum Monster-Abstimmungsonntag im September – punkten konnte vor allem Eine

In der Kürze liegt die Würze, musste sich Moderator Sandro Brotz wohl beim Konzipieren der jüngsten SRF-«Arena» gesagt haben. Mit einem Zeitlimit von 13 Minuten diskutierte er mit den Parteipräsidentinnen über die fünf Abstimmungen die Ende September anstehen. Glänzen konnte dabei vor allem ein noch weniger bekanntes Gesicht.

Es war die letzte SRF-«Arena» vor der Sommerpause. Moderator Sandro Brotz scherzte gut gelaunt vor Sendestart – die Erleichterung war ihm anzumerken. Erleichterung darüber, dass nun wieder in gewohnter «Arena»-Manier über konkrete politische Geschäfte diskutiert werden kann. Und vielleicht auch, dass er nach den ziemlich anstrengenden letzten Wochen in die wohlverdienten Ferien gehen kann. Doch auch in der letzten Sendung nahm er sich noch einmal viel vor.

In rund drei Monaten erwartet die …