3 Tote nach Auto-Unfall: 21-jährige Fahrerin in Wil SG zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt

Mehr «Schweiz»

Das Kreisgericht Wil SG hat am Donnerstag eine 21-Jährige wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Sie hatte im April 2022 einen Autounfall mit drei Toten und einer Schwerverletzten verursacht

Neben mehrfacher fahrlässiger Tötung ist die junge Frau gemäss Urteil schuldig der fahrlässigen schweren Körperverletzung. Dazu kommen Schuldsprüche wegen Verkehrsdelikten.

Am späten Abend des 15. April 2022 war die alkoholisierte Schweizerin mit drei Freunden und einer Freundin viel zu schnell mit dem Auto unterwegs. In Niederuzwil SG kam der Wagen in einer Kurve von der Strasse ab, flog durch die Luft und überschlug sich. Die drei jungen Männer wurden getötet, die 16-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verlangt. Die Verteidigerin plädierte für eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 15 Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (aeg/sda)