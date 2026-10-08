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Murgang: Unterbruch auf Grimsel-Passstrasse

240 km Tunnel verbinden die verschiedenen Anlagen der Oberhasli AG, fotografiert am 18. Juni 2021 auf der Grimsel bei Guttannen, Kanton Bern. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Wegen eines Murgangs ist die Grimselpassstrasse zwischen Innertkirchen und Guttannen (BE) vorerst gesperrt.Bild: KEYSTONE (symbolbild)

Wegen heftigem Regen: Grimselpassstrasse nach Murgang unterbrochen

08.10.2026, 16:5208.10.2026, 16:54

Ein Murgang im Spreitgraben hat am Donnerstag die Grimselpassstrasse zwischen Innertkirchen und Guttannen (BE) unterbrochen. Die Strasse bleibt voraussichtlich bis spätestens Freitagvormittag gesperrt.

Wie die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern mitteilte, lösten Niederschläge im Felssturzgebiet am Ritzlihorn Gesteinsmassen aus, die als Murgang durch den Spreitgraben in die Aare gelangten.

Das automatische Warnsystem im Gerinne habe sofort Alarm geschlagen. Die Passstrasse habe deshalb rechtzeitig vor dem Eintreffen des Geschiebes gesperrt werden können. Verletzte oder Schäden an Fahrzeugen wurden nach ersten Angaben keine gemeldet. (leh/sda)

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quelle: keystone / jean-christophe bott
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