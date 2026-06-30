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Murgang im Wallis: Strasse zu Staumauer Grande Dixence verschüttet

Murgang verschüttet Kantonsstrasse: 18 Personen bei Grande Dixence ausgeflogen

30.06.2026, 13:3430.06.2026, 13:34

Im Wallis ist die Zufahrt zur Staumauer Grande Dixence seit Montagabend unterbrochen. Ein grosser Murgang hat die Kantonsstrasse verschüttet.

Eine Lagebeurteilung solle am Freitagmittag Aufschluss darüber geben, wann das Gebiet wieder zugänglich sein könnte, teilte die Gemeinde Hérémence am Dienstag mit. Bis dahin müssen rund 10'000 Kubikmeter Material geräumt werden. Die Räumungsarbeiten an der Strasse haben am Dienstagmorgen begonnen.

Am Montagabend wurden 18 Personen, die sich hinter dem Murgang befanden, gegen 21.15 Uhr mittels Luftbrücke aus dem betroffenen Gebiet ausgeflogen. (sda)

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