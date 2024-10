Gesperrte Axenstrasse: Es droht ein Mega-Stau zum Ferienstart

Am Samstag beginnen im Kanton Zürich die Herbstferien. Der Ferienbeginn führt erfahrungsgemäss zu langen Staus vor dem Gotthard-Nordportal. Aufgrund der gesperrten Axenstrasse könnte die Reise in den Süden in diesem Jahr sogar noch etwas länger dauern.

Thomas Wey / ch media

Mehr «Schweiz»

Am Freitag wurde oberhalb der Axenstrasse Teile des Fels gesprengt. Bild: keystone

Aus Sicherheitsgründen führte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) am Freitagnachmittag Felssprengungen oberhalb der Axenstrasse durch. Der Abschnitt zwischen Flüelen und Tellsplatte ist deshalb bereits seit dem 29. September gesperrt, die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis am 13. Oktober. Reisende in Richtung Süden müssen in dieser Zeit auf den Seelisbergtunnel ausweichen.

Konzentration auf der Umfahrungsroute

Die Sperrung dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung fällt mit dem Beginn der Herbstferien in Zürich und zahlreichen anderen Kantonen zusammen. Ein ungünstiger Zeitpunkt: In den vergangenen Jahren kam es zum Ferienstart auch unter normalen Bedingungen regelmässig zu kilometerlangen Staus in Richtung Süden.

Das nasse Wetter könnte helfen

Aufgrund der Sperrung konzentriert sich der Verkehr in diesem Jahr bereits auf der Umfahrungsroute via Luzern und Seelisbergtunnel. Sofern nicht einige Reisende aufgrund der durchzogenen Wetterprognosen im Tessin zu Hause bleiben oder auf die San Bernardino-Route ausweichen, könnte der Ferienstart in diesem Jahr besonders viel Geduld erfordern. (zueritoday.ch)