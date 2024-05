Das Pfingst-Wochenende im Süden hat seinen Preis: Schon 20 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Auch dort mussten Verkehrsteilnehmende mit beträchtlichen Wartezeiten rechnen. Bereits im Kanton Graubünden zwischen Thusis-Süd und Rofla meldete der TCS eine Verkehrsüberlastung auf verschiedenen Abschnitten. Weiter nördlich mussten Autofahrende auf der Hauptstrasse von Chur in Richtung Thusis mit einem Zeitverlust von bis zu 45 Minuten rechnen. Auf der A13 zwischen dem San Bernardino und Bellinzona TI war der Verkehr am Samstagmorgen zwischen der Passstrasse und Pian San Giacomo ebenfalls überlastet.

Der Stau am Gotthard-Nordportal hat am Samstagmorgen auf der A2 zwischen Beckenried NW und Göschenen UR eine Länge von 20 Kilometern erreicht. Kurz nach 09.00 Uhr betrug der Zeitverlust für Autofahrende daher laut dem TCS bis zu drei Stunden und 20 Minuten.

Tram-Typ sucht Backblech-Girl: Dies ist vermutlich die beste Liebesstory aus Zürich

Noah* hat sich im Tram in eine junge Frau verguckt, sich aber nicht getraut, sie anzusprechen. Mit diesem Brief versucht er es jetzt doch – und geht damit viral.

Junge Menschen, die heutzutage daten, greifen meist erst zum Handy. Scrollen auf Tinder und Co. scheint dabei um einiges einfacher zu sein, als einen Partner oder eine Partnerin im realen Leben kennenzulernen. Aber nur weil Dating-Apps existieren, heisst das noch lange nicht, dass es keine romantischen Begegnungen in der realen Welt mehr gibt. Genau so eine erlebte nämlich Noah* (Name geändert) Anfang Mai im Tram in Zürich. Daraus hat sich nun eine Liebesstory entwickelt, die die ganze Stadt begeistert. Wir haben mit Noah* gesprochen.