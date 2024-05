Die Rückkehrer kommen: Über zehn Kilometer Stau am Gotthard

Die erste Rückreisewelle nach dem verlängerten Auffahrt-Wochenende hatte bereits am Samstagmorgen begonnen. Bis in die frühen Abendstunden bildete sich vor dem Südportal ein Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge. Die Wartezeit betrug zwei Stunden. Die grosse Rückreisewelle wurde für Sonntag erwartet. (sda)

Frau Staehelin, Stalins Tochter

Im Frühling 1967 reiste Stalins Tochter in die Schweiz ein. Mitten im Kalten Krieg. Die Geschichte eines diplomatischen Drahtseilakts.

Es musste schnell gehen. «Dringend» ersuchte am 7. März 1967 der US-Botschafter in Bern, John S. Hayes, um eine Audienz bei Bundesrat Willy Spühler. Im Gespräch eröffnete der Amerikaner dem Vorsteher des Politischen Departements (EPD, heute EDA) die Lage: Swetlana Allilujewa, die einzige Tochter Stalins, hatte ihren Besuch in Indien anlässlich der Beisetzung ihres Lebenspartners genutzt, um bei der US-Botschaft in Neu-Delhi politisches Asyl zu beantragen.