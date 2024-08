Autos stauen sich auf zehn Kilometern vor dem Gotthard-Südportal

Zehn Kilometern Stau vor dem Gotthard-Südportal

Mehr «Schweiz»

Der Verkehr aus dem Süden Richtung Norden hat am Sonntag vor dem Südportal des Gotthardstrassentunnels zu einem Stau von zehn Kilometern geführt. Die Wartezeit vor der Einfahrt in den Tunnel betrug bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Das teilte der Touring Club Schweiz (TCS) am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf X mit. In Richtung Süden gebe es rund einen Kilometer Stau, was einer Wartezeit von bis zu 10 Minuten entspreche.

Bereits am Samstag war es auf den Nord-Süd-Achsen zwischen dem Tessin und dem Norden der Schweiz zu einer Verkehrsüberlastung gekommen.

Zeitweise bildete sich in der Leventina TI in Richtung Norden eine Fahrzeugkolonne von rund zwölf Kilometern. Auch auf der A13 über den San Bernardino kam es wegen des grossen Verkehrsaufkommens und eines Unfalls in beiden Richtungen zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde. (dab/sda)