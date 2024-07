An der Deutsch-Schweizer Grenze kann es ab Freitag zu Verzögerungen kommen, besonders viel Verkehr wird aber weiter im Süden erwartet. Bild: www.imago-images.de

Megastau vor dem Gotthard: Blechlawine bereits auf 10 Kilometer angeschwollen

In Deutschland brechen an diesem Freitag in den letzten Bundesländern die Sommerferien an. Damit haben alle 16 Bundesländern unseres nördlichen Nachbars Ferien. «Autoreisende erwartet am kommenden Wochenende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison», schreibt deshalb der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC).

Da jetzt auch in den beiden an die Schweiz grenzenden Bundesländer, Baden-Württemberg und Bayern, in die Sommerferien starten, rechnen die Verkehrsexperten auch an Grenzübergängen zur Schweiz mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. «Die Einreise aus Deutschland in die Schweiz könnte etwas dauern», sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel zum Blick.

Problematisch werde es aber nicht unbedingt an der Grenze zur Schweiz, sondern weiter im Süden beim Gotthard. Hier bleibe die Staugefahr trotz der Wiederinbetriebnahme der A13 in Graubünden hoch, so der ADAC.

So sieht es aktuell am Gotthard aus

Gurtnellen mit Blick in Richtung Süden um 11 Uhr. Bild: autostau.ch

Der TCS meldet um die zehn Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen. Es muss mit einem Zeitverlust von über eineinhalb Stunden gerechnet werden. Die Einfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt. Auch in Richtung Norden reihen sich die Autos bereits aneinander. Hier muss mit etwa 30 Minuten Verzögerung gerechnet werden.

«Oft lohnt es sich, das Nadelöhr der Alpen zu umfahren», schreibt der Touringclub. Alternativ bietet sich etwa eine Fahrt über den Gotthardpass an. Wer aus Bern oder der Westschweiz in den Süden will, kann über den Lukamanier-, den Nufenen- oder den Simplon-Pass ausweichen. Wer aus Zürich oder der Ostschweiz kommt, solle zudem eine Reisroute durch den San-Bernardino-Tunnel prüfen.

So sieht es um 11 Uhr kurz vor Göschenen mit Blick in Richtung Süden aus. Bild: autostau.ch

Kantonsstrasse im Misox wieder geöffnet

Heftige Unwetter Ende Juni führten zu massiven Beschädigungen an der A13, doch auch weitere Strassen der Region wurden in Mitleidenschaft gezogen. Bild: keystone

Die Kantonsstrasse H13 bei Sorte GR ist ab Freitagabend 18 Uhr für den Transitverkehr wieder offen. Weil nach den heftigen Unwettern die Instandstellungsarbeiten im Bündner Südtal Misox nach wie vor andauern, ist die Strasse vorerst nur einspurig befahrbar.

Auf einer Länge von rund 400 Metern werde der Verkehr auf dem Strassenabschnitt bei Sorte GR mittels Lichtsignal geregelt, schrieb das kantonale Tiefbauamt am Freitag in einer Mitteilung.

Bisher war es nur dem Lokalverkehr vorbehalten, die Kantonsstrasse zu benutzen. Eine Ausnahme bildeten Touristen, die mit einer Reservierungsbestätigung vorzeigen konnten, dass ihr Ziel im Misox liegt. Der Transitverkehr durfte ausschliesslich die einspurig befahrbare A13 benutzen. Dies, damit die Kantonsstrasse für die zahlreichen Lastwagen und schweren Maschinen freigehalten wurde, die an den Räumungs- und Reparaturarbeiten beteiligt waren.

Drei Lastwagen mit gravierenden Mängeln gestoppt

Im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld UR sind drei Schweizer Lastwagen an der Weiterfahrt gehindert worden. Ein Gefährt war zu schwer beladen, die beiden anderen Fahrzeuge befanden sich in einem maroden Zustand.

Wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte, war ein Sattelschlepper zu lang und zu schwer. So wurde das Betriebsgewicht der Fahrzeugkombination um über 10 Prozent überschritten. Die Achslast am Motorfahrzeug lag knapp 30 Prozent über dem zulässigen Höchstwert. Zudem sei die Ladung nur ungenügend gesichert gewesen, hiess es in der Mitteilung.

Ein zweiter Sattelschlepper und ein Lastwagen mit Anhänger hatten technische Mängel. Die Bremsscheiben des Sattelschleppers waren laut Communiqué nicht nur abgenutzt, bei ihnen habe ferner die Gefahr eines Bruchs bestanden. Ein Rad sei ungenügend befestigt gewesen. «Alle Radschrauben waren lose sowie ein Radbolzen abgebrochen», hiess es in der Mitteilung weiter.

