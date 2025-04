Der niederländische Discounter kommt in die Schweiz. Bild: https://www.action.com/de-ch

Erste Action-Filiale eröffnet am Samstag in der Schweiz: So sehen die Preise aus

Der niederländische Discounter hat grosse Pläne für die Schweiz. In einem neuen Werbespot ist nun zu sehen, wie viel die Produkte kosten.

Mehr «Schweiz»

Hiesige Detailhändler wie Migros und Coop bekommen ab Samstag, 5. April, Konkurrenz von einem Billighändler. In Bachenbülach im Kanton Zürich eröffnet die erste Filiale von Action, der sich selbst als schnellst wachsenden Non-Food-Discounter Europas bezeichnet. Gegründet wurde die Kette 1993 im niederländischen Enkhuizen. Heute zählt das Unternehmen über 2900 Geschäfte in über 10 Ländern, schreibt die Basler Zeitung.

Zurzeit ist bekannt, dass Action etwa 6000 Produkte zu günstigen Preisen auflisten will. 60 Prozent des Angebots wird regelmässig ausgetauscht und wöchentlich sollen etwa 150 neue Produkte in die Regale kommen. Und auch Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten, denn 1500 Produkte sollen für unter 2 Franken zum Verkauf angeboten werden. Dazu gehören unter anderem Baumarkt-, Multimedia-Produkte oder Körperpflegeartikel und Spielzeug.

Kopfhörer für 4.99 Franken

An der Eröffnung in Bachenbülach am Samstag werden Länderchef Robin Roy sowie die oberste Action-Chefin Hajir Hajji teilnehmen, was das hohe Interesse des Unternehmens an der Schweiz zeigt. Nun sind in den betreffenden Gebieten Prospekte verteilt worden, in welchen erste konkrete Preise für Produkte abgedruckt sind.

Die drahtlosen Kopfhörer kosten 4.99 Franken. Bild: https://www.action.com/de-ch

Drahtlose Kopfhörer werden beispielsweise für 4.99 Franken angeboten und eine Pflegespülung wird für 1.79 Franken verkauft. Weiter kosten Plastik-Sandalen 3.99 Franken, 90 Magnesium-Tabletten gibt es für 1.99 Franken und WC-Steine für 99 Rappen. Für den Frühling kann bereits ein Gartenstuhl für 34.95 Franken oder eine Efeuhecke aus Kunststoff für 14.95 Franken erworben werden.

Andere Sonderangebote sind Bilderrahmen für 99 Rappen, Spielfahrzeuge für 1.19 Franken oder 10 Bleistifte für 59 Rappen. Aber auch Markenprodukte wie Duracell-Batterien, Pedigree-Hundefutter und Colgate-Zahnpasta werden von Action angeboten.

Weitere Filialen geplant

Coop und Migros dürften wegen der günstigen Preise nun etwas nervös werden, denn Action könnte ihnen so die Kundschaft ablaufen. Bereits bekannt ist auch, dass weitere Action-Filialen folgen werden. Auf Portalen wie «Jobscout24» waren vor kurzer Zeit Stellen für die Standorte Olten, Delémont und Basel ausgeschrieben.

Andere Marktneulinge in der Schweiz sind die deutsche Drogeriekette Rossmann und der direkte Konkurrent Müller, der zuletzt den Spielzeugladen Franz-Carl-Weber übernommen hat. (kek)