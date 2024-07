An der Deutsch-Schweizer Grenze kann es ab Freitag zu Verzögerungen kommen, besonders viel Verkehr wird aber weiter im Süden erwartet. Bild: www.imago-images.de

Deutschland macht Ferien – der Megastau vor dem Gotthard beginnt

In Deutschland brechen an diesem Freitag in den letzten Bundesländern die Sommerferien an. Damit haben alle 16 Bundesländern unseres nördlichen Nachbars Ferien. «Autoreisende erwartet am kommenden Wochenende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison», schreibt deshalb der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC).

Da jetzt auch in den beiden an die Schweiz grenzenden Bundesländer, Baden-Württemberg und Bayern, in die Sommerferien starten, rechnen die Verkehrsexperten auch an Grenzübergängen zur Schweiz mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. «Die Einreise aus Deutschland in die Schweiz könnte etwas dauern», sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel zum Blick.

Problematisch werde es aber nicht unbedingt an der Grenze zur Schweiz, sondern weiter im Süden beim Gotthard. Hier bleibe die Staugefahr trotz der Wiederinbetriebnahme der A13 in Graubünden hoch, so der ADAC.

So sieht es aktuell am Gotthard aus

So sieht es aktuell kurz vor Göschenen mit Blick in Richtung Süden aus. Bild: TCS

Noch hält sich die Staulage auf der Nord-Süd-Achse in Grenzen. Trotzdem meldet der TCS bereits vier Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen. Es muss mit einem Zeitverlust von 40 Minuten gerechnet werden. Die Einfahrt auf höhe Göschenen ist gesperrt.

«Oft lohnt es sich, das Nadelöhr der Alpen zu umfahren», schreibt der Touringclub. Alternativ bietet sich etwa eine Fahrt über den Gotthardpass an. Wer aus Bern oder der Westschweiz in den Süden will, kann über den Lukamanier-, den Nufenen- oder den Simplon-Pass ausweichen. Wer aus Zürich oder der Ostschweiz kommt, solle zudem eine Reisroute durch den San-Bernardino-Tunnel prüfen. (leo)