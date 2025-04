Jetzt wird auf der ersten Schweizer Zugstrecke Solarstrom produziert

Sun-Ways-Gründer Joseph Scuderi ist sich der Herausforderungen bewusst. Er will die konkreten Folgen nun im Rahmen der Pilotanlage evaluieren und wo nötig Lösungen entwickeln. Für die Reinigung der Panels käme etwa das Druckluftsystem der Züge infrage, so Scuderi. Er betont: «Wenn es einfach gewesen wäre, wären wir nicht hier, denn dann hätten es andere schon vor uns gemacht.»

Er sieht am Standort zwischen den Gleisen mehrere Nachteile: So führe die horizontale Ausrichtung der Solarpanels im Vergleich zur optimalen Neigung von 35 Grad zu einem Minderertrag von bis zu 20 Prozent, wobei besonders im Winter Einbussen anfielen. Die flache Verlegung bedeute auch mehr Verschmutzung. Zudem seien viele SBB-Zugstrecken «sehr viel stärker und mit längeren Zügen» befahren als die Strecke der Neuenburger Bahngesellschaft TransN bei Buttes, wodurch die Erträge sänken.

Das klingt nach viel – ist verglichen mit dem unausgeschöpften Potenzial, das hierzulande auf den Dächern (55 Terawattstunden) und an Fassaden (18 Terawattstunden) liegt, aber wenig. Der stellvertretende Geschäftsführer des Branchenverbands Swissolar, David Stickelberger, erwartet die Ergebnisse des Projekts in Buttes deshalb zwar mit Spannung, glaubt aber, dass das «nur eine Nischenanwendung für die Gewinnung von Solarstrom sein wird».

Das entwickelte System lässt sich für Wartungsarbeiten abnehmen. Wie das funktioniert, haben sich am Donnerstag neben Vertretern der SBB auch Delegationen aus Frankreich, Israel, Südkorea und Belgien angesehen. Ein über 100 Meter langer Spezialzug fährt über die Solarpanels. Gleisarbeiter lösen diese von Hand aus der Verankerung. Dann senkt sich eine Hebevorrichtung, an der drei mal sechs Panels befestigt und auf den Zug gehoben werden können. Der Vorgang dauerte bei der Vorführung knapp zehn Minuten – ebenso der Wiedereinbau.

So simpel die Lösung klingt, so kompliziert gestaltete sich jedoch ihre Umsetzung – nur schon für eine Strecke von 100 Metern. Wie diese Zeitung publik machte, stellte sich das Bundesamt für Verkehr vor zwei Jahren gegen das Projekt in Buttes. Grund dafür waren Sicherheitsbedenken und mögliche Störungen des Zugverkehrs bei Wartungsarbeiten. Erst nachdem Sun-Ways einen Prototyp ausgearbeitet hatte, gab der Bund grünes Licht für einen dreijährigen Testlauf.

Nach Skandal-Rücktritt: Klaus Schwab bricht im Interview sein Schweigen

Der 87-Jährige wendet sich erstmals seit dem skandalträchtigen Abgang an die Öffentlichkeit. Klaus Schwab kritisiert den Stiftungsrat, den er bis Sonntag präsidiert hat – und legt offen, was er dem Bundesrat vorschlug.

Die Zündschnur wurde am Ostersonntag entflammt, die Bombe platzte dann am Dienstag. Der Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums (WEF) beschloss an Ostern, gegen den Willen seines Gründers Klaus Schwab eine Untersuchung einzuleiten. Ein anonymer Whistleblower hatte Vorwürfe gegen Schwab erhoben – das wurde erst zwei Tage später bekannt. Die Anschuldigungen wiegen schwer: Schwab soll eine WEF-Villa für private Zwecke genutzt haben. Er soll junge Mitarbeitende gebeten haben, mehrere tausend Dollar von Geldautomaten für ihn abzuheben. Er soll Massagen in Hotelzimmern auf Kosten des Forums gebucht haben. Und seine Ehefrau Hilde Schwab soll «Scheintermine» auf Forumskosten organisiert haben, um Luxusreisen zu rechtfertigen.