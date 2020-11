Schweiz

Terrorismus

Terrorattacke in Lugano: Angreiferin war in Dschihad-Kämpfer verliebt



Bild: keystone

Angreiferin von Lugano war in Dschihad-Kämpfer verliebt und hatte psychische Probleme

Nach der Messerattacke in einer Manor-Filiale in Lugano hat das Fedpol am Mittwochmorgen neue Details zur 28-jährigen, Angreiferin bekannt gegeben.

2017 hatten Fedpol-Ermittlungen ergeben, dass sich die Frau auf sozialen Medien in einen syrischen Dschihad-Kämpfer verliebt hatte. Darauf habe sie versucht, nach Syrien zu reisen und den Mann zu treffen.

Sie sei an der türkischen Grenze abgefangen und in die Schweiz zurückgeschickt worden. «Sie litt unter diesem Zeitpunkt an psychischen Problemen», schreibt das Fedpol. Danach sei sie in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden und später nicht mehr in den Ermittlungen aufgetaucht.

Wie der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) auf watson-Anfrage schreibt, war die mutmassliche Lugano-Angreiferin dem NDB seit 2017 bekannt.

Bereits im September hatte ein psychisch angeschlagener Mann in Morges VD einen als dschihadistischen Terrorakt eingestuften Angriff verübt und dabei eine Person getötet.

«Solche Attacken können kurzfristig radikalisierte oder psychisch instabile Einzelpersonen dazu ermutigen, ebenfalls zur Tat zu schreiten.»

«Die Terrorbedrohung in der Schweiz bleibt erhöht», schreibt der NDB weiter. Es gebe aber keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen. Der NDB weise allerdings darauf hin, dass ein Ereignis wie die Messerattacke in Lugano oder das Tötungsdelikt in Morges «kurzfristig radikalisierte oder psychisch instabile Einzelpersonen dazu ermutigen könne, ebenfalls zur Tat zu schreiten». Daraus resultierende Reaktionen von gewalttätigen Rechtsextremen gegenüber Mitgliedern oder Symbolen der muslimischen Gemeinde in der Schweiz seien ebenfalls möglich.

(amü)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Terror-Attacke in Nizza Mit Buntstiften dokumentiert dieser Künstler den «IS»-Terror Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter