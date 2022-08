Bis zu 13 Kilometer: Ferienrückkehrer aus dem Süden stehen am Gotthard im Stau

Bild: keystone

Wie bereits am Samstag hat sich auch am Sonntag der Verkehr am Gotthard-Südportal gestaut. Am frühen Nachmittag standen die Autos zwischen Faido und Airolo im Tessin in einer Kolonne von zehn Kilometern.

Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu zwei Stunden, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Am Samstag war der Stau zwischenzeitlich auf eine Länge von 13 Kilometern mit einem Zeitverlust von 2,5 Stunden angewachsen. Bereits am Freitagmorgen führte das Verkehrsaufkommen am Gotthard zu einer Verkehrsüberlastung zwischen Quinto und Airolo vor dem Gotthard-Südportal.

In 15 Kantonen, vor allem in der Deutschschweiz, enden am Wochenende die Schulferien. Entsprechend befinden sich viele Reisende auf dem Rückweg aus dem Süden. Der Touring Club Schweiz (TCS) hatte für alle Wochenenden im August vor Staus vor dem Gotthardtunnel auf der A2 und auch auf der San-Bernardino-Route gewarnt. In einigen Westschweizer und Deutschschweizer Kantonen dauern die Sommerferien noch bis zum 22. August und im Tessin bis zum 29. August. (sda)