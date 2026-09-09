Piotta TI: Explosion in Kraftwerk, zwei Schwerverletzte

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Das alte Gebäude des Ritom-Kraftwerk und der Neubau. Bild: SBB

Im Kraftwerk Ritom in Piotta TI soll sich am Mittwochmorgen laut mehreren Medienberichten eine Explosion ereignet haben. Die Tessiner Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz vor Ort.

Die Explosion hat einen Grosseinsatz von Rettungskräften ausgelöst, auch ein Rettungshelikopter der Rega soll im Einsatz sein. Das Gebiet sei von der Polizei abgesperrt worden, heisst es weiter. Der Vorfall habe sich kurz nach 9.30 Uhr ereignet, sagte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Für weitere Informationen sei es noch zu früh, die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Zwei Schwerverletzte

Gegenüber dem Blick sagte die Kantonspolizei, dass zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem habe das Ereignis einen Teil der Anlage beschädigt. RescueMedia hatte zuvor berichtet, dass Teile des Gebäudes eingestürzt seien.

Die Betreiberin der Ritom gehört zu 75 Prozent dem Kanton Tessin und der SBB. Das Kraftwerk wurde 1917 erbaut, der Neubau soll 2027 in Betrieb genommen werden. Die SBB konnten auf Anfrage keine Auskunft bezüglich des Vorfalls geben. (cpf, ergänzt mit Material der sda)

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