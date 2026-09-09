Das Kraftwerk Ritom am Mittwochmorgen. Bild: keystone

Explosion in Piotta TI: Zwei Schwerverletzte, Ursache noch unklar

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Im Kraftwerk Ritom in Piotta TI soll sich am Mittwochmorgen laut mehreren Medienberichten eine Explosion ereignet haben. Die Tessiner Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz vor Ort.

Teile des Gebäudes seien eingestürzt, berichtet RescueMedia. Bild: keystone

Die Explosion hat einen Grosseinsatz von Rettungskräften ausgelöst, auch ein Rettungshelikopter der Rega soll im Einsatz sein. Das Gebiet sei von der Polizei abgesperrt worden, heisst es weiter. Der Vorfall habe sich kurz nach 9.30 Uhr ereignet, sagte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Für weitere Informationen sei es noch zu früh, die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Zwei Schwerverletzte

Gegenüber dem Blick sagte die Kantonspolizei, dass zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem habe das Ereignis einen Teil der Anlage beschädigt. RescueMedia hatte zuvor berichtet, dass Teile des Gebäudes eingestürzt seien. Laut RSI steht derzeit ein Problem mit einem Transformator während eines Inbetriebnahmetests im Fokus.

Die Betreiberin der Ritom gehört zu 75 Prozent dem Kanton Tessin und der SBB. Das Wasserkraftwerk wurde 1917 erbaut, der Neubau soll 2027 in Betrieb genommen werden. Die Kantonspolizei präzisierte am Mittag, dass sich die Explosion im alten Gebäude und nicht im Neubau zugetragen hat.

Dieses 3D-Rendering zeigt das alte Gebäude des Ritom-Wasserkraftwerks und rechts davon der (noch nicht in Betrieb genommene) Neubau. Bild: SBB

Die SBB konnten auf Anfrage keine Auskunft bezüglich des Vorfalls geben. (cpf, ergänzt mit Material der sda)