bedeckt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Tessin

Piotta TI: Explosion in Kraftwerk, zwei Schwerverletzte

Rescue workers and police officers have arrived at the scene of the explosion at the Ritom Hydroelectric Power Station. The incident occurred this morning, for reasons that have not yet been establish ...
Das Kraftwerk Ritom am Mittwochmorgen.Bild: keystone

Explosion in Piotta TI: Zwei Schwerverletzte, Ursache noch unklar

09.09.2026, 11:2409.09.2026, 15:43

Im Kraftwerk Ritom in Piotta TI soll sich am Mittwochmorgen laut mehreren Medienberichten eine Explosion ereignet haben. Die Tessiner Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz vor Ort.

Quinto: Rescue workers and police officers have arrived at the scene of the explosion at the Ritom Hydroelectric Power Station. The incident occurred this morning, for reasons that have not yet been e ...
Teile des Gebäudes seien eingestürzt, berichtet RescueMedia.Bild: keystone

Die Explosion hat einen Grosseinsatz von Rettungskräften ausgelöst, auch ein Rettungshelikopter der Rega soll im Einsatz sein. Das Gebiet sei von der Polizei abgesperrt worden, heisst es weiter. Der Vorfall habe sich kurz nach 9.30 Uhr ereignet, sagte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Für weitere Informationen sei es noch zu früh, die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Zwei Schwerverletzte

Gegenüber dem Blick sagte die Kantonspolizei, dass zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem habe das Ereignis einen Teil der Anlage beschädigt. RescueMedia hatte zuvor berichtet, dass Teile des Gebäudes eingestürzt seien. Laut RSI steht derzeit ein Problem mit einem Transformator während eines Inbetriebnahmetests im Fokus.

Die Betreiberin der Ritom gehört zu 75 Prozent dem Kanton Tessin und der SBB. Das Wasserkraftwerk wurde 1917 erbaut, der Neubau soll 2027 in Betrieb genommen werden. Die Kantonspolizei präzisierte am Mittag, dass sich die Explosion im alten Gebäude und nicht im Neubau zugetragen hat.

Kraftwerk Ritom im Tessin
Dieses 3D-Rendering zeigt das alte Gebäude des Ritom-Wasserkraftwerks und rechts davon der (noch nicht in Betrieb genommene) Neubau.Bild: SBB

Die SBB konnten auf Anfrage keine Auskunft bezüglich des Vorfalls geben. (cpf, ergänzt mit Material der sda)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Protest gegen Atommüll-Tiefenlager und neue AKW-Pläne
    1 / 12
    Protest gegen Atommüll-Tiefenlager und neue AKW-Pläne

    Es ist das schwierigste Bauprojekt der Schweizer Geschichte: Hochradioaktiver Abfall aus den Kernkraftwerken soll für eine Million Jahre sicher vergraben werden. Doch während die Befürworter das geplante Atommüll-Tiefenlager als wissenschaftlichen Meilenstein feiern, formiert sich Widerstand.
    quelle: keystone / michael buholzer
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    So sah der blitzreichste Septembertag der Schweiz aus
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    43 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    The litterbox incident
    09.09.2026 12:03registriert März 2025
    Vielleicht interessant zu wissen: Es ist ein Wasserkraftwerk.
    723
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Shadow69
    09.09.2026 12:36registriert Februar 2014
    Den Verletzten alles gute!
    302
    Melden
    Zum Kommentar
    43
    Am Flughafen Zürich fahren neu Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson
    Am Flughafen Zürich fahren erstmals zwei Shuttlebusse vollständig automatisiert und ohne Sicherheitsperson an Bord. Überwacht werden die Fahrzeuge von einer zentralen Leitstelle.
    Damit habe der Flughafen Zürich mit seinem Pilotprojekt für automatisiertes Fahren einen bedeutenden Meilenstein erzielt, teilte der Flughafen am Mittwoch mit.
    Zur Story