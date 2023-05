Bund warnt vor der Hochwasser führenden Sitter bei Bischofszell TG

In der Karte von Alert Swiss war die Sitter von der Burgruine Alt Ramschwag SG bis zum Zusammenfluss mit der Thur bei Bischofszell TG als Gefahrenzone eingezeichnet. Das betroffene Gebiet müsse sofort verlassen und dürfe nicht betreten werden. (sda)

Der Bund hat am Dienstagabend vor Hochwasser in den Kantonen Thurgau respektive St. Gallen gewarnt. Gemäss dem Warndienst Alert Swiss führt die Sitter Hochwasser. Es muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.

Der bekannte Moderator ist abwesend. Das Schweizer Fernsehen schreibt von einem «krankheitsbedingten Ausfall.»

Am 21.April moderierte Sandro Brotz wie gewohnt die «Arena.» Dann war er weg. Alle folgenden Ausgaben der politischen Talkshow leitete Mario Grossniklaus - und er wird das auch am kommenden Freitag tun. Brotz war nach der «Arena» von Mitte April auch in den sozialen Medien nicht mehr aktiv: keine Tweets mehr, keine Bilder auf Instagram.