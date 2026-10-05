recht sonnig19°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Graubünden erhält Abschusserlaubnis für Giarsinom-Wolfsrudel

In einem abgelegenen Teil des Augstbordgebietes abseits von Siedlungen, Wanderwegen und Infrastrukturen ist es der Gruppe Wolf Schweiz (GWS) gelungen, das dortige Wolfsrudel mehrfach mittels Fotofalle ...
Das Wolfsrudel Giarsinom wurde im August im Unterengadin entdeckt (Symbolbild).Bild: keystone

Graubünden erhält Abschusserlaubnis für Giarsinom-Wolfsrudel

05.10.2026, 12:3205.10.2026, 12:32

Das Bundesamt für Umwelt hat dem Antrag des Kantons Graubünden zum Abschuss des gesamten Wolfsrudels Giarsinom zugestimmt. Die Entnahmebewilligung ist befristet bis zum 31. Januar 2027.

Wildhüter entdeckten das Wolfsrudel Giarsinom im August im Unterengadin. Sie wiesen mindestens drei Welpen nach.

Der Grund für die Rudelentnahme ist laut Arno Puorger vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei, dass es durch das Rudel bereits zu zwei Vorfällen gekommen ist, bei denen trotz fachgerechter Herdenschutzmassnahmen Schafe gerissen wurden. (sda)

Mehr zum Thema:

Kanton Wallis darf weiteres Wolfsrudel vollständig regulieren
Kanton Wallis darf weiteres Wolfsrudel vollständig regulieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
1 / 13
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
quelle: colossal biosciences
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Beispiellose Tragödie»: Mindestens zwölf Tote bei Waldbrand in Südspanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Wahlberechtigte bestätigen auch Zuger Stadtregierung
In der Stadt Zug sind Stadtpräsident André Wicki (SVP) und die vier weiteren Mitglieder des Stadtrats von den Stimmberechtigten im Amt bestätigt worden.
Die Stadtregierung besteht damit weiterhin aus zwei Mitgliedern der FDP sowie je einem von SVP, Mitte und SP.
Zur Story