Das Wolfsrudel Giarsinom wurde im August im Unterengadin entdeckt (Symbolbild). Bild: keystone

Graubünden erhält Abschusserlaubnis für Giarsinom-Wolfsrudel

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Das Bundesamt für Umwelt hat dem Antrag des Kantons Graubünden zum Abschuss des gesamten Wolfsrudels Giarsinom zugestimmt. Die Entnahmebewilligung ist befristet bis zum 31. Januar 2027.

Wildhüter entdeckten das Wolfsrudel Giarsinom im August im Unterengadin. Sie wiesen mindestens drei Welpen nach.

Der Grund für die Rudelentnahme ist laut Arno Puorger vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei, dass es durch das Rudel bereits zu zwei Vorfällen gekommen ist, bei denen trotz fachgerechter Herdenschutzmassnahmen Schafe gerissen wurden. (sda)