sonnig19°
DE | FR
burger
Schweiz
Jagdgesetz

Kanton Wallis darf weiteres Wolfsrudel vollständig regulieren

ARCHIV - ZUM TAGESGESCHAEFT DER WINTERSESSION, AM MITTWOCH, 28. NOVEMBER 2018, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES THEMENBILD ZUR VERFUEGUNG - Ein Wolf, mutmasslich &quot;M35&quot;, aufgenommen beim Dorfeinga ...
Das Bafu genehmigte nun die vollständige Regulierung des Nanz-Rudels.Bild: KEYSTONE

Kanton Wallis darf weiteres Wolfsrudel vollständig regulieren

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat die vollständige Regulierung eines weiteren Wolfsrudels im Wallis bewilligt. Betroffen ist das Nanz-Rudel, wie der Kanton Wallis am Mittwoch mitteilte. Ein Gesuch für die Entnahme eines dritten Rudels ist noch hängig.
30.09.2026, 11:0930.09.2026, 11:09

Der Kanton Wallis hatte am 28. August 2026 beim Bund ein Gesuch zur proaktiven Wolfsregulierung für die Periode 2026-2027 eingereicht, wie die Walliser Staatskanzlei am Mittwoch informierte. Ziel der Massnahme sei es, Konflikte mit Nutztieren in Problemgebieten zu minimieren. Die Regulierung stützt sich auf die eidgenössische Jagdverordnung, die seit dem 1. Februar 2025 in Kraft ist.

Insgesamt beantragte der Kanton die vollständige Entnahme von drei der aktuell elf im Wallis nachgewiesenen Wolfsrudel. Für zwei weitere Rudel wurde eine sogenannte Basisregulierung beantragt. Diese erlaubt die Entnahme von zwei Dritteln der im laufenden Jahr geborenen Jungtiere.

Das Bafu genehmigte nun die vollständige Regulierung des Nanz-Rudels. Zuvor hatte es bereits grünes Licht für die Entnahme des gesamten Augstbord-Rudels gegeben. Die entsprechende Verfügung trat am 30. September 2026 in Kraft und ist bis zum 31. Januar 2027 gültig.

Ebenfalls bewilligt wurde die Basisregulierung für die Rudel von Nendaz-Isérables und Les Toules. Bei den übrigen im Kanton vorkommenden Rudeln sind die Kriterien für eine proaktive Regulierung gemäss den Behördenangaben derzeit nicht erfüllt.

Die Bewilligung für die vollständige Entnahme des dritten beantragten Rudels von Réchy-Anniviers ist beim Bafu hingegen noch hängig. Ein Entscheid dazu stehe noch aus.

Je nach Entwicklung der Schäden an Nutztieren und der Situation der Rudel könnten weitere Anträge auf eine proaktive Regulierung beim Bafu gestellt werden, schrieb der Kanton weiter. Informationen zum Stand der Verfahren werden auf der Webseite der kantonalen Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere publiziert. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Parlament verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
Parlament verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
1 / 13
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
quelle: colossal biosciences
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Folterer von Moudon» zu 13 Jahren Haft verurteilt
Der sogenannte «Folterer von Moudon» muss 13 Jahre ins Gefängnis. Er wurde am Dienstag vom Strafgericht in Lausanne verurteilt. Es befand ihn für schuldig, zwischen 2009 und 2018 etwa fünfzehn Opfern wiederholt Misshandlungen zugefügt zu haben.
Zur Story