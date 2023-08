Murgang löscht Fischbestand im Bergeller Talfluss aus

Starkniederschläge hatten am 24. Juli einen Murgang in der Valun dal Largh ausgelöst, einem Zufluss der Maira drei Kilometer oberhalb von Vicosoprano. Einen Monat später sei nun klar, welch umfassenden und unerwartet hohen Schaden das Naturereignis am Fischbestand angerichtet habe, schrieb das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Mittwoch.

Ein Murgang hat im bündnerischen Bergell den Fischbestand im Talfluss Maira ausgelöscht. Grosse Mengen an Schlamm und Geröll wurden in den Fluss gespült und führten zu einer massiven Trübstoffbelastung. Der betroffene Flussabschnitt ist mehr als zehn Kilometer lang.

Trotz Stress: Schweizer Angestellten geht es im Vergleich besser

Angestellten in der Schweiz geht es trotz hohem Stress am Arbeitsplatz besser als Angestellten andernorts in Europa. Das zeigt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag veröffentlichte Erhebung. Knapp ein Viertel oder 23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sahen bei der Arbeit ihre Sicherheit oder Gesundheit in Gefahr.