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Über 400 Programme: Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus

Das Senderportfolio von Zattoo wächst auf über 400 Programme.
Das Senderportfolio von Zattoo wächst auf über 400 Programme.

Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus – das ist neu

Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus. Das Senderportfolio wächst auf über 400 Programme.
08.10.2026, 12:4508.10.2026, 12:45

Neu dabei sind 22 lineare Free-TV-Sender aus unterschiedlichen Ländern und Sprachräumen. Mit ERT World aus Griechenland, Duna aus Ungarn, 2M Monde aus Marokko oder LCP aus Frankreich wird das Angebot ausgebaut. Die ganze Senderliste findest du hier.

Ergänzt wird das lineare Angebot durch neue FAST-Channels rund um Kochen, Serienklassiker, Tiere, Western, Technik und Fahrzeuge, wie zum Beispiel «ZDF kocht!», «ARD Plus Zoo», «Beverly Hills 90210» oder «Wheels & Steel».

FAST steht dabei für «Free-Ad-Supported Streaming» TV. Es handelt sich dabei um kostenlose TV-Sender, welche via TV-Streaming über das Internet empfangen werden können.

«Mit neuen Sendern aus unterschiedlichen Ländern und zusätzlichen FAST-Channels erweitern wir unser Angebot gleich auf mehreren Ebenen», wird Jan Kröling, VP Content bei Zattoo, in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben der wachsenden Auswahl an Sendern verbessert Zattoo auch die Bildqualität im Free-Angebot: 31 bestehende Sender, die bislang in SD ausgespielt wurden, sind künftig in HD verfügbar.

Bei Zattoo gibt es sowohl einen Gratisdienst als auch verschiedene Abomodelle:

  • Zattoo Home inkl. Premium oder Ultimate (ab 52.95 Franken pro Monat)
  • Zattoo Ultimate (ab 22 Franken pro Monat)
  • Zattoo Premium (ab 14 Franken pro Monat)

Zudem können weitere TV-Pakete wie «MySports» oder «Sky Show» dazugebucht werden. (ome)

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