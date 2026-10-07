Künstliche Intelligenz hat in «The Celebrity Traitors» ausser auf dem Poster nicht viel bis nichts zu suchen. Hier geht um die detektivische und intrigante Intelligenz von Menschen. Bild: bbc

9 Millionen Briten schauten zu, wie James Blunt über seine Brustwarzen fabulierte

Die Witze des Sängers sind nicht die einzigen Höhepunkte von «The Celebrity Traitors», der cleveren TV-Show, mit der die BBC mal wieder die ganze Nation vor dem TV vereint.

Simone Meier Folge mir

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Grossbritannien benimmt sich gerade wie früher. Wie damals, als man TV-Sender noch an einer Hand abzählen konnte und sich das Publikum Abend für Abend in zwei oder drei Lager teilte: Über die Hälfte aller Menschen, die letzte Woche am Donnerstag und Freitag vor ihren «Tellies» sassen, schauten «The Celebrity Traitors». Nämlich 9 Millionen. In der Zielgruppe der televisionär fast nicht mehr zu erreichenden 16- bis 34-Jährigen waren es gar 83,5 Prozent. Es ist jetzt schon der britische TV-Rekord des Jahres, und die BBC hat bewiesen, dass sie es immer noch schafft, Formate zu zeigen, die von Teenagern bis zu Hundertjährigen alle erreichen. Letztes Jahr hatten dafür bereits 6 Millionen eingeschaltet.

«The Celebrity Traitors» ist heuer in der zweiten Staffel und der Ableger von «The Traitors» (aktuell in Grossbritannien in der fünften Staffel). Begründet wurde die Reality-Game-Show 2021 in den Niederlanden, wo sonst. Gegen 40 Länder, darunter auch Deutschland, haben sich schon eine Lizenz gekauft, nur Russland hat sich eine geklaut. Erst Portugal, Israel und Griechenland haben die Show wieder abgesetzt, sonst läuft sie ausgezeichnet. Doch nirgendwo ist sie so irrsinnig beliebt wie in Grossbritannien, und wenn Stars teilnehmen, noch ein bisschen mehr als sonst.

Hier sehen wir den Schauspieler Michael Sheen und die Moderatorin Claudia Winkelman in der Kulisse von Andross Castle. Bild: Screenshot BBC One

Beide «Verräter»-Formate werden von Claudia Winkelman moderiert, einer Frau, die einen erstaunlich innigen und selbstironischen Umgang mit ihrem Selbstbräuner pflegt: «Wenn ich ausgeruht bin und die Farbe einer Mandarine habe, ist alles bestens», sagte sie einmal. Ihr Haar ist schwarz und glänzend wie Rabengefieder, ihre Fingernägel blutrot, sie ist die schaurige Zeremonienmeisterin der Show und weiss, wie man Räume voller Menschen unbemerkt betritt und alle in Schrecken versetzt. Ihr Lieblingsmöbel in der Show sind Särge.

Das ist Andross Castle in Schottland. Es ist sehr schön, wie so vieles in Schottland. Bild: screenshot bbc one

«The Traitors» müssen in einem echten Schloss oder auf einem historischen Landsitz spielen, für die Briten ist dies natürlich das einfachste der Welt. Die BBC hat Ardross Castle in der Nähe von Inverness ausgewählt, samt atemberaubender schottischer Landschaft. Alles hier ist weitläufig, luxuriös und so unheimlich, wie nur ein Schloss sein kann, wenn man sich darin verirrt. Selbstverständlich hat die Ausstattungsabteilung der BBC noch mehrere Tonnen Adelskitsch über Ardross Castle abgeworfen, gefühlte 30'000 samtige Sofas und Ohrensessel und geschätzte 327 Kilometer Bibliothekstapete verbreiten ihre betrügerische Gemütlichkeit.

Kennen wir diese Dame nicht? Natürlich, sie heisst Jerry Hall. Bild: Screenshot BBC One

Und dann gehts los: Winkelman bestimmt, wer zu den Bösen (Verrätern) und den Guten (Getreuen) gehört. Die Verräter morden Getreue und konvertieren Getreue zu Verrätern, die Getreuen verbannen Verräter. Am Ende kann man viel Geld für einen wohltätigen Zweck gewinnen. Winkelmans Bösewichte sind der Schauspieler Richard E. Grant und die «Love Island»-Moderatorin Maya Jama. Grant freut sich viel zu sehr und plaudert beim ersten Treffen mit den anderen auch sofort aus, dass er ein Verräter ist. Wie kann er das rhetorisch wieder hinbiegen? Genügt es, den verwirrten alten Mann zu spielen? James Blunt möchte auch gerne böse sein: «Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Verräter! Ich sage den Menschen: Du bist schön! Und dabei sind sie es absolut nicht!», sagt er in Anspielung auf seinen längst lästigen Welthit «You're Beautiful».

Hier finden sich Schauspielerin Julie Hesmondhalgh (v.l.), Schauspieler Richard E. Grant, James Blunt und Hannah Fry, die als Mathematik-Professorin an der Universität Cambridge arbeitet. Bild: screenshot bbc one

Schauspielerin Myha’la, die sich in der Banking-Serie «Industry» gewissenlos und gerissen nach oben kämpft, spielt nun ein liebes, etwas verhuschtes Mäuschen, das ohne seine Brille verloren ist. Abseits der anderen ist sie eine eiskalte Strategin. Bella Ramsey («The Last of Us») schüchtert mit kühler Distanz und scharfen Blicken von Anfang an alle anderen ein, so sehr, dass sich ein Mocken von Mann names Ross Kemp schon panisch vom Tod gestreift fühlt, als Ramsey ihm zum Spass eine Kapitänsmütze aufsetzt. Überhaupt ist Kemp die Paranoia schlechthin, ausgerechnet er kann nicht mit dem Stress der Ungewissheit umgehen.

Der Moment, in dem Bella Ramsey Ross Kemp die vermeintliche Todesmütze aufsetzt und ihn in anhaltende Panik versetzt. Bild: Screenshot BBC One

Alles ist Strategie, Taktieren, Beobachtung, Täuschung, ist wachsende oder gut verborgene Nervosität, ist miteinander übereinander reden. Aber nicht so, wie man sich das aus Reality-Shows gewöhnt ist, nicht fies oder ordinär, es muss sich aus niemand ausziehen, der Reiz liegt allein im Analytischen – und natürlich auch in dessen Gegenteil, dem Irrationalen, dem Misstrauen, der Angst. Das ist interessant. Als würde man einem Agatha-Christie-Stück zusehen, doch statt Miss Marple oder Hercule Poirot müssen Opfer und Täter den Fall gemeinsam lösen.

Schau mal, wer zum Frühstück kommt! Die Eintretenden (mit Brille: Bella Ramsey) haben die Nacht überlebt und sind nicht von einem Verräter eliminiert worden. Bild: screenshot bbc one

Das Casting ist genial: Für die Jungen sind My'hala, Bella Ramsey, Sebastian Croft (bekannt aus «Heartstoppers») und eine enge Zusammenarbeit mit TikTok da; für die Mittelalten James Blunt, die Mathematik-Professorin Hannah Fry und Schauspieler Michael Sheen; für die Älteren Richard E. Grant und Model Jerry Hall (Ex-Partnerin von Mike Jagger und Ex-Gattin von Rupert Murdoch) und so weiter. Und für alle Altersklassen gibts auch noch eine Handvoll Comedians. Das von der BBC nicht bestätigte, aber von ehemaligen Teilnehmern ausgeplauderte Honorar beträgt für alle gleich viel, nämlich 40'000 Pfund.

James Blunt im flotten Onesie und mit My'hala. Bild: Screenshot BBC One

Und natürlich gibt es auch Spiele, die nicht nur Geschick, Grips und Tricks sondern auch Körperkraft und Teamdenken verlangen: James Blunt und Ross Kemp sind dabei die Brauchbarsten. Blunt war als Aufklärungs-Offizier im Kosovo, Kemp hat Instruktionsvideos fürs Verteidigungsdepartement gedreht, die beiden können innerhalb von Augenblicken alle organisieren, einteilen, antreiben und absolute Sicherheit vermitteln. Und schuften. Schliesslich muss man Schatzkisten von einem Schiff bergen, das bald explodieren wird. Oder Leute, die lebendig begraben wurden, befreien.

Sieht morbide aus und ist eklig: In dieser Challenge müssen sich die Stars lebendig begraben lassen. Nur Jerry Hall will nicht und sagt das Safeword «Haggis» (schottisches Nationalgericht aus Eingeweiden). Bild: screenshot bbc one

Blunt hat bereits den Spitznamen «Tom Cruise» erhalten, weil er so gerne in einem Overall rumläuft. Um dann im Range Rover Dinge zu sagen wie: «Ich habe total Angst vor Schürfwunden! Ehrlich, ich habe mir deswegen meine Brustwarzen eingefettet. Ich habe mir Brot und Butter zum Frühstück bestellt und mir mit der Butter die Brustwarzen eingefettet.» Man glaubt es fast.

«The Celebrity Traitors» lebt von der ganz und gar menschlichen Intelligenz und Fantasie ihrer Teilnehmenden, changiert konstant zwischen gemütlich und schaurig und hat so gar nichts mit der digitalen oder politischen Verunsicherung unserer Gegenwart zu tun. Sie passt vielmehr in eskapistische Unterhaltungs-Strömungen wie den aktuell sehr beliebten «Cosy Crimes», (Romane und Serien mit sympathischem, lustigem Personal) und «Mordokus» (Rätselbücher mit Mordfällen).

Und sie passt nach Grossbritannien. In jenes Reich mit der dauerserbelnden Politik, dem maroden Gesundheitssystem, den selbstzerstörerischen Royals. Man kann sich nur zu gut ausmalen, wie wohl es da tut, wenn man sich an kühler werdenden, nebligen Herbstabenden vor diesem opulent angerichteten TV-Lagerfeuer finden kann.

«The Celebrity Traitors» gibt es bei uns jeweils donnerstags und freitags um 21 Uhr auf BBC One zu sehen.