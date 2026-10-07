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«Aktenzeichen XY» rollt einen Vermisstenfall aus der Schweiz auf

«Aktenzeichen XY» rollt heute einen mysteriösen Vermisstenfall aus der Schweiz auf

07.10.2026, 16:1107.10.2026, 16:11

Seit dem 27. Juli 2023 gilt Damir Kocan als vermisst, der Fall ist bis heute ungeklärt. Nun hofft die Zürcher Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft mit Hilfe der deutschen Sendung «Aktenzeichen XY» auf einen Durchbruch.

Damir Kocan. Der damals 46-jährige Mann setzte sich am Abend des 27. Juli 2023 in Zürich beim Lokal Neugasshof (Kreis 5) als Beifahrer zu einem Bekannten ins Auto. Die Fahrt führte über die A1 Richtun ...
Seit dem 27. Juli 2023 gilt Damir Kocan als vermisst.Bild: Kanton Zürich

Die Sendung wird am Mittwochabend um 21.45 Uhr auf ZDF ausgestrahlt. «Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt die Schweizer Polizei seit Jahren. Inzwischen befürchten die Ermittler, der Mann könnte einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein», heisst es in der Beschreibung der Sendung.

Der damals 46-jährige Kocan setzte sich am Abend des 27. Juli 2023 in Zürich beim Lokal Neugasshof (Kreis 5) als Beifahrer zu einem Bekannten ins Auto. Die Fahrt führte über die A1 in Richtung Olten. Seither wurde er nicht mehr gesehen.

Wie der Kanton Zürich auf seiner Webseite schreibt, hat die Kantonspolizei Zürich eine Belohnung von insgesamt 10'000 Franken für Hinweise, welche zur Aufklärung des Verschwindens führen, ausgesetzt. (ome)

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