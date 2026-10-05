Die Schweiz ist vor allem bei den Deutschen beliebt. Bild: www.imago-images.de

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Die Schweiz ist bei den Deutschen fast Nummer 1 – mit einem klaren Schwachpunkt

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Auch wenn Schweizer und Deutsche oft anders ticken, herrscht grundsätzlich ein gutes Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern. Besonders die Deutschen schätzen die Schweiz, wie der Anholt Nation Brands Index zeigt.

Der Index misst, wie Länder anderswo wahrgenommen werden. Das eidgenössische Aussendepartement (EDA) hat die Ergebnisse des jüngsten Indexes vertieft ausgewertet, wie Blick zuerst berichtete. Die Auswertung zeigt: Unter den 50 bewerteten Ländern landet die Schweiz bei den Deutschen auf dem zweiten Platz – nur Deutschland selbst kommt noch besser weg.

Bei der Gastfreundschaft hapert es

Das EDA spricht von einem «hervorragenden Ruf»: Deutschland sei das Land, «in dem die Schweiz am positivsten wahrgenommen wird». Schon seit Jahren würden die Bereiche Governance, Exportprodukte und Innovation sowie Standort- und Lebensqualität «herausragend bewertet». Auch die Sympathie gegenüber der Schweiz in der deutschen Bevölkerung habe seit 2023 zugenommen (aktuell Rang 3).

Nicht so gut bewertet wird hingegen die Schweizer Gastfreundschaft. Hier liegen die Eidgenossen in der Wahrnehmung der Deutschen nur auf Rang 16. Die Schweizer Bevölkerung werde in Deutschland «deutlich seltener als gastfreundlich und einladend wahrgenommen» als im internationalen Durchschnitt, schreibt das EDA.

Trotzdem landet die Schweiz bei der Frage, ob man gerne eine Person von hier als engen Freund hätte, wieder auf Rang zwei. Ähnlich weit oben steht die Schweiz bei der «Bereitschaft, eine qualifizierte Person aus diesem Land einzustellen» (Rang 3).

Im globalen Vergleich belegt die Schweiz den fünften Platz. Besonders positiv ist das Ansehen – neben Deutschland – in der Türkei, Russland und Polen, wo das Land jeweils den dritten Rang erreicht.

Demgegenüber stehen schwächere Ergebnisse in Südafrika mit einem Rückgang um vier Positionen auf Platz 11 sowie in den USA, wo die Schweiz den Sprung in die Top Ten verpasst.

Anholt Nation Brands Index Der «Anholt Nation Brands Index» misst die Reputation von 50 Staaten, wobei die dazugehörigen Befragungen jeweils im Sommer des Vorjahres in 20 ausgewählten Ländern durchgeführt werden. Die Schweiz gehört zwar zu den bewerteten Nationen, war jedoch nicht Teil der befragten Länder, wobei die Detailergebnisse im Folgejahr publiziert werden.

(hkl)