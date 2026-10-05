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Geheimdienst sieht Deutschland im «Schattenkrieg» mit Russland

Incoming president of the Federal Intelligence Service BND Martin Jaeger walks on the day of the handover of the office, in Berlin, Germany, Thursday, Sept. 11, 2025. (Liesa Johannssen/Pool Photo via ...
«Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns», sagt Martin Jäger.Bild: keystone

Geheimdienst sieht Deutschland im «Schattenkrieg» mit Russland

05.10.2026, 11:0705.10.2026, 11:07

Deutschland muss aus Sicht seiner Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden.

«Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns», sagt der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, während einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages in Berlin. Es gehe dabei etwa um Einschüchterungsversuche.

Niedrigschwellige Aktionen gegen einzelne Mitgliedstaaten der Nato seien keine Ausnahme mehr. In dieser Lage seien die Nachrichtendienste «die erste Verteidigungslinie».

Seit dem Sommer habe sich die russische Kriegsführung gegen die Ukraine deutlich verschärft. Gleichzeitig versuche Russland, Rüstungslieferungen zu unterbinden.

Planungen für Tötungsdelikte gehören zum Repertoire

Russland zeige Bereitschaft zu Sabotage und Tötungsdelikten, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen. Das Spektrum umfasse auch Desinformation und Anschlagsversuche wie auf dem Flughafen Halle/Leipzig. Dort war Anfang August eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden.

«Wir konnten bereits Abwehrerfolge erzielen», fügte er hinzu. Doch die Lage verschärfe sich weiter, weshalb die deutschen Nachrichtendienste ihre Fähigkeiten an die anderer europäischer Partnerdienste anpassen müssten.

Sitzungen des Kontrollgremiums sind grundsätzlich geheim

Selen, Jäger und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, stehen den Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums normalerweise nur in geheimer Sitzung für Fragen zur Verfügung. Lediglich einmal pro Jahr findet eine öffentliche Anhörung statt.

Reformvorschläge liegen auf dem Tisch

Der Bundestag, Deutschlands Parlament, muss noch über einen Gesetzentwurf der Regierung von Kanzler Friedrich Merz beraten, der eine Ausweitung der Befugnisse von BfV und BND vorsieht. In besonderen Fällen sollen sie neben der Aufklärung künftig auch operative Aufgaben wahrnehmen, etwa um Cyberangriffe zu stoppen oder Rüstungsprojekte zu sabotieren.

Hybride Angriffe sind eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln, die darauf abzielen, andere Staaten zu destabilisieren. (sda/dpa)

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