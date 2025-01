Das Video des Bergretter Luca Tondat zeigt die massive Verwüstung am Monte-Rosa-Massiv. Video: tondat_luca/instagram

Bergsturz am Monte Rosa: «massive Ablösung, die noch im Gange ist»

Am Monte-Rosa-Massiv kam es bei der Dufourspitze am Wochenende zu einem gewaltigen Bergsturz. Es besteht weiterhin akute Lebensgefahr in der Nähe des Massivs. Ein Bergretter veröffentlicht Drohnenaufnahmen.

Beim Monte-Rosa-Massiv gab es am vergangenen Wochenende auf der italienischen Seite einen Bergsturz. Der Bergretter Luca Tondat zeigt auf seinen Drohnenaufnahmen, die er auf Instagram und Facebook veröffenlicht hat, «die massive Ablösung, die noch im Gange ist. »

Der Felssturz passierte nachts bei der Dufourspitze, unterhalb des Belvedere-Gletschers. Weiterhin rät der Bergretter, sich nicht in die Nähe des Felssturzes zu begeben: «Wagen Sie sich in den nächsten Tagen nicht in Richtung Alpe Pedriola. Die Einstürze gehen weiter.»

Wie 20 Minuten berichtet, sehen lokale Meterologen die ungewöhnlichen Temperaturen und die wenigen Schneemengen als Grund für den Felssturz. Auch das Abschmelzen des Permafrost könnte eine Rolle gespielt haben. Schon im Frühjahr 2024 gab es am Monte-Rosa-Massiv einen Bergsturz.