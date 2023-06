Was hältst du vom Autobahnausbau und von Tempo 30 in den Städten? Lass es uns wissen

Mehr «Schweiz»

39'863 Stunden staute sich der Verkehr 2022 im Nationalstrassennetz. «Es ist der höchste je gemessene Wert», teilte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) am Dienstag mit. Der Nationalrat sprach sich noch am selben Tag dafür aus, die Autobahnen im Nationalstrassennetz mit 5,3 Milliarden Franken auszubauen. Vertreterinnen von Links-Grün kritisierten diesen Entscheid jedoch.

Der Bundesrat will zudem die Autobahn A1 zwischen Bern und Zürich sowie Lausanne und Genf auf «mindestens» sechs Spuren ausbauen. Er stimmte einem entsprechenden Vorstoss von Nationalrat Erich Hess (SVP/BE) zu.

Baustelle auf der A1: Der Bundesrat will die Autobahn grösstenteils auf «mindestens» sechs Spuren ausbauen. Bild: KEYSTONE

Auch in den Städten könnte sich im Strassenverkehr bald einiges ändern. So fordert die Städtekonferenz Mobilität (SKM), dass Tempo 30 zur Norm wird und Tempo 50 zur Ausnahme.

Doch wie steht die Bevölkerung zu diesen möglichen Veränderungen im Strassenverkehr? Will sie den Autobahnausbau? Will sie Tempo 30 in den Städten?

In Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut DemoSCOPE wollen wir der Situation auf den Grund gehen. Mit deiner Teilnahme an der Umfrage hilfst du uns, ein differenziertes Bild der Lage zu zeichnen. Herzlichen Dank!

Die Umfrage werden wir in der kommenden Woche auswerten und die Ergebnisse auf watson.ch präsentieren. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt.

Hier geht's zur Umfrage:

(red)