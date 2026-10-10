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Neues Jugendwort 2026 – aber kennen unsere Boomer die Bedeutung?

Video: watson/emanuella kälin, delia klo

Das neue Jugendwort ist da – checken unsere Boomer noch etwas?

Alle Jahre wieder. Während 2025 «das crazy» zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, hat dieses Jahr «Ragebait» die Ehre.
10.10.2026, 14:2410.10.2026, 14:24
Team watson
Team watson

Das neue Jugendwort 2026 lautet «Ragebait».

Von den Finalisten «Crashout», «Peak» und «Ragebait» wurde letzteres als grosser Gewinner vom Langenscheidt-Verlag bekanntgegeben. Den Begriff zur Nummer 1 gewählt haben grösstenteils Jugendliche, die zwischen 11 und 20 Jahre alt sind.

Zeit zu testen, wie à jour das Vokabular der älteren Generation unserer Redaktion ist: Simone (56 Jahre) und Daniel (61 Jahre) treten zum Jugendwort-Battle an und müssen aktuelle Jugendwörter möglichst gekonnt in Sätze einbauen.

Wie gut das funktioniert hat, siehst du hier:

Video: watson/emanuella kälin, delia klo

Mehr dazu:

Enges Rennen: Das Jugendwort des Jahres steht fest
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