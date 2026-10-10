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Ragebait ist das Jugendwort des Jahres 2026

Enges Rennen: Das Jugendwort des Jahres steht fest

«Crashout», «Peak» oder «Ragebait»: Am Samstag wurde bekannt, welches der drei Jugendwörter im Final das Rennen machte.
10.10.2026, 13:4710.10.2026, 13:49

Jetzt steht es fest: «Ragebait» ist das Jugendwort 2026. Der Entscheid wurde durch den Langenscheidt Verlag an der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben und auf der Website kommuniziert.

Das Rennen war eng: Demnach holte Ragebait 36,5 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 landete «Peak» mit 34 Prozent der Stimmen. «Crashout» holte rund 30 Prozent der Stimmen. Wie viele Stimmen insgesamt eingegangen sind, wurde nicht bekannt gegeben.

Das neue Jugendwort bedeutet wörtlich übersetzt «Wut-Köder» und bezieht sich auf provokante Aussagen in den sozialen Medien, die bewusst triggern und für Aufregung sorgen sollen. Damit sollen beispielsweise auf Instagram, Tiktok oder X möglichst viele Reaktionen und Kommentare generiert werden.

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«Crashout» wiederum wird benutzt, wenn jemand die Fassung verliert. «Peak» bedeutet auf Deutsch Höhepunkt und wird verwendet, wenn jemand sagen möchte, dass etwas genau das war: Der absolute Höhepunkt, das höchste der Gefühle, oder eben «peak».

Ein Jugendausdruck, der in den letzten Jahren immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt hatte, war 6-7. Die Zahlenkombination, die meist mit einer bestimmten Geste gesagt und gezeigt wird, hat es zwar in die Top 10 geschafft, jedoch nicht in die Endrunde. Ebenfalls nur in die Top 10 schafften es «Digga», «Du bist gut genug», «Gute Käse», «Macker», «Schere» und «Süper».

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Im vergangenen Jahr wurde «das crazy» zum Jugendwort des Jahres gekürt. 2024 erhielt «Aura» die meisten Stimmen. In diesem Jahr soll es erstmals auch in der Schweiz ein Jugendwort geben. Bis am 16. Oktober werden Vorschläge angenommen, am 27. Oktober wird das Sieger-Wort verkündet. (vro)

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