Das Voting für die Top 3 des Jugendworts 2026 läuft bis am 20. August. Bild: langenscheidt

Das sind die Top 10 für das Jugendwort des Jahres 2026

Letztes Jahr wurde «das crazy» zum Jugendwort des Jahres gekürt. Welche Ausdrücke dieses Jahr die Chance haben, zum Jugendwort 2026 gewählt zu werden, findest du hier.

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Schon seit 2008 sucht Langenscheidt nach Wörtern, die die Jugendsprache prägen. Immer mehr Einfluss haben heute auch die sozialen Medien. Auf Instagram, YouTube oder TikTok gehen Begriffe viral und etablieren sich schliesslich im Sprachgebrauch. Dieses Jahr waren es gemäss Langenscheidt vor allem folgende zehn Begriffe:

«67»

Was «67», ausgesprochen «six seven», eigentlich bedeutet, weiss niemand so genau. Benutzt wird es aber als Insiderwitz und kann in jeder Situation verwendet werden. Den Ursprung findet «67» in der Rap-Musik, dort verwendet der Rapper Skrilla den Ausdruck im Song «Doot Doot (67)».

Das steckt hinter dem viralen Tiktok-Trend «6-7»: Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

«Crashout»

Wer «crashout» geht, verliert komplett die Fassung oder explodiert emotional. Der Begriff wird ernsthaft sowie ironisch verwendet, zum Beispiel: «Ich hab schon dreimal den Drucker neu gestartet. Ich geh gleich crashout!»

«Digga»

«Digga» stammt ursprünglich aus der Hamburger Jugendsprache und bedeutet so viel wie Bruder, Kumpel oder Freund. Verwendet wird es als lockere Anrede für eine Person und ist nicht abwertend gemeint.

«Du bist gut genug»

Diese Zeile aus dem Song «Gut Genug» des Produzentenduos KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David geht momentan viral. Neben unzähligen Memes und Interpretationen finden sich auch viele Parodien im Netz dazu.

Hier das ganze Lied: Video: YouTube/KITSCHKRIEG

«Gute Käse»

Auch dieser Begriff hat keine wörtliche Bedeutung. Verwendet wird der Ausdruck, um auf eine lustige Art richtig «gut» oder «stabil» auszudrücken.

«Macker»

Mit «Macker» ist je nach Kontext «Crush», «Boyfriend», «Kumpel» oder einfach ein «Typ» gemeint. Das Wort ist nicht neu, wird aktuell aber oft ironisch oder liebevoll verwendet.

«Peak»

Übersetzt aus dem Englischen heisst das Wort «Gipfel». Verwendet wird es in der Jugendsprache eigentlich genau so: Wenn etwas der absolute Höhepunkt war, ist es «peak».

«Ragebait»

Mit «Ragebait» sind Inhalte vor allem in den sozialen Medien gemeint, die absichtlich triggern sollen. Dafür verwendet werden provokante Thesen oder offensichtliche Falschbehauptungen. Dadurch sollen besonders viele Likes und Kommentare erreicht werden.

«Schere»

Dieser Ausdruck heisst so viel wie: «Sorry, mein Fehler» und kommt aus der Gaming-Szene. Verwendet wird er für: Du hast es verkackt, aber stehst dazu.

«Süper»

Türkisch für «super». Auch dieses Wort stammt aus einem viralen Video auf Social Media. Dort antwortete ein Ultramarathonläufer nach seinem Lauf auf die Frage «Wie geht's dir?» einfach mit «süper».

Welches Jugendwort findest du am besten? 67 Crashout Digga Du bist gut genug Gute Käse Macker Peak Ragebait Schere Süper Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 370 Personen teilgenommen

Das Voting für die Top 10 läuft zwischen dem 28. Juli und 20. August. Hier kannst du ab sofort für die Top 3 abstimmen. Diese werden dann am 28. August bekannt gegeben und das Voting geht in die finale Runde. Welches Wort zum Jugendwort des Jahres 2026 gekürt wird, erfährst du am 10. Oktober.