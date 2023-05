Kosovarin in Vevey tot aufgefunden

Eine Frau kosovarischer Nationalität ist am Freitag in Vevey getötet worden. Der Lebensgefährte des Opfers wurde als Tatverdächtiger verhaftet.

Die Leiche der Frau wurde am Freitag in ihrer Wohnung in Vevey gefunden, wie die Waadtländer Polizei am Samstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Todes zu ermitteln. Dieser sei möglicherweise auf häusliche Gewalt zurückzuführen, hiess es in der Mitteilung. (sda)