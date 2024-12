Grosser Polizeieinsatz: Mann verschanzt sich in Lausanne in Asylzentrum

Der Polizei lagen zunächst keine Informationen über die Motive der verschanzten Person vor. Aus Sicherheitsgründen sperrten die Polizei mehrere Strassen in der Nähe des Bahnhofs. Auch Ambulanz und Feuerwehr wurden vorsorglich aufgeboten. (sda)

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Waadt bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals 24heures.ch. In der Rue du Simplon sei eine Intervention im Gange. Patrouillen sowie eine schnelle Eingreiftruppe der Kantonspolizei seien vor Ort, hiess es.

Einsatzkräfte in Lausanne beim Asylzentrum.

Einsatzkräfte in Lausanne beim Asylzentrum. bild: WATSON

