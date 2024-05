Nach Detonation mit Kanone: Eine Person verstirbt bei Prozession in Raron VS

Nach Angabe des Sprechers sei die Kantonspolizei Wallis nicht in den Unfall verwickelt gewesen. Die Umstände des Unfalls seien noch unklar, man werde im Verlauf des Tages weitere Informationen bereitstellen.

Gegenüber watson hatte ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis den Vorfall zuvor bestätigt, der sich circa um 13 Uhr ereignet habe. Laut dem Sprecher sei mindestens eine Person in den Unfall verwickelt gewesen, der Sprecher hatte zunächst von einem «schwerwiegenden» Vorfall nach einer Schussabgabe gesprochen. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Donnerstagnachmittag ist es bei einer Fronleichnamsprozession in der Walliser Gemeinde Raron zu einem Unfall gekommen. Eine Person ist dabei verstorben. Die Walliser Zeitung Pomona hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Jeder und jede kennt Stress. Sorgen, Nöte und Ängste verschonen niemanden, und Zeiten hoher Belastungen in Beruf oder Familie sind kaum jemandem wirklich fremd. Wenn die Belastung jedoch dauerhaft anhält, kann Stress krank machen. Gerade in der Arbeitswelt befinden sich viele Leute in einer Situation der permanenten Anspannung, die besonders dann zu einem Burnout und gesundheitlichen Problemen führen kann, wenn noch die Unfähigkeit dazukommt, sich zu entspannen und zu erholen.