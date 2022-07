Pfadi-Bundeslager im Goms VS mit 30'000 Teilnehmenden hat begonnen

Das bislang grösste Lager der Pfadibewegung in der Schweiz dauert bis am 6. August. Rund 30'000 Pfadis nehmen daran teil. Für das Bundeslager ist auf 120 Hektaren Fläche eine gigantische Infrastruktur aufgebaut worden. Das Zeltdorf entspricht einer Fläche von fast 170 Fussballfeldern.

Die Abteilungen aus dem ganzen Land würden im Verlauf des Tages praktisch im 15-Minuten-Takt per Bahn und Bus auf dem Lagerplatz eintreffen, sagte ein Lager-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Nicht weniger als 80 Sonderzüge sollten die Jugendlichen ins Wallis bringen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen am Samstag und Sonntag an. Ein Vortrupp hatte seit mehreren Tagen die nötigen Anlagen aufgebaut.

Das zweiwöchige Pfadi-Bundeslager mit erwarteten 30'000 Teilnehmenden hat am Samstag offiziell begonnen. Ab dem frühen Morgen machten sich tausende Jugendliche aus allen Kantonen der Schweiz gestaffelt auf zum Lagerplatz im Goms VS.

Leblose Person in der Aare bei Olten entdeckt

Ein Passant hat am Freitagmorgen in der Aare bei Olten SO eine leblose Person entdeckt. Die Polizei barg sie. Es handelt sich nicht um die Person, welche die Polizei am Dienstag und Mittwoch suchte.