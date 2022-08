Erdbeben mit Stärke 3,1 im Wallis nahe Zinal

In Zinal VS hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde mit einer Stärke von 3.1 gebebt. Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich mit.

Das Epizentrum lag etwa sieben Kilometer östlich von Zinal in einer Tiefe von fast zehn Kilometern. Das Erdebeben wurde gegen 0.30 Uhr registriert. Schäden sind bei dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten, wie der SED schreibt. Zinal liegt zwischen den Ortschaften Sierre und Zermatt. (sda)