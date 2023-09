Lonza stellt Impfstoff-Produktion in Visp ein

Bild: keystone

Der Pharmazulieferer Lonza stellt die Produktion des Corona-Impfstoffs für Moderna am Standort Visp im dritten Quartal ein. Moderna werde seinen Bedarf am Impfstoff künftig aus der Lonza-Produktion im britischen Norwood decken, teilte Moderna am Dienstag mit. (sda/awp)

