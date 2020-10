Erdbeben im Wallis: Bei Sitten hat die Erde gebebt

Vor 20 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo

Was in Gondo, dem kleinen Schweizer Bergdorf an der Grenze zu Italien, im Herbst 2000 passierte, wird von den Einwohnern Gondos kaum je jemand vergessen. Nach Tagen heftiger Regenfälle lösten sich am Samstagmorgen des 14. Oktober 2000 um ca. 10:30 Uhr oberhalb des Dorfes drei Betonelemente der Schutzwand. Jedes dieser Elemente wiegt je 450-500 Tonnen.

Zusammen mit Schlamm, Bäumen und Geröll donnerten sie mitten durch das Dorf bis in die Doveria, den Fluss in der Sohle der Gondoschlucht. Die …