Alertswiss hebt Warnung vor Feuer in Vétroz (VS) auf

Das Bundesportal Alertswiss hat seine Warnung vor dem Grossbrand, der am späten Donnerstagnachmittag in der Industriezone von Vétroz (VS) ausgebrochen ist, aufgehoben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Zone zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Rauch in Vétroz. Bild: kantonspolizei wallis

Das Feuer brach am Donnerstag gegen 17.25 Uhr aus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar, wie von der Kantonspolizei getwitterte Bilder am Donnerstagabend zeigten. Die Einsatzkräfte waren auch in der Nacht im Einsatz. (sda)