Grosse Hagelkörner beschädigen Swissminiatur in Melide TI

Ein heftiges Gewitter mit Hagel hat in der Nacht auf Mittwoch grosse Schäden im Miniatur-Freiluftmuseum in Melide TI verursacht. Die Hagelkörner in der Grösse von Tischtennisbällen haben im Sottoceneri auch Gemüsebauern die Ernte ruiniert.

Seit den Morgenstunden sei das Team im Swissminiatur daran, die «gravierenden Schäden» zu reparieren, heisst es in einer vom Museum verschickten Medienmitteilung. Einige Modelle im berühmten Miniatur-Freiluftmuseum waren erst in diesem Jahr eingeweiht worden.

Stark beschädigt sind gemäss Bildern unter anderem das Modell der Piazza Grande in Locarno sowie jenes des Bahnhofs Sion. Trotz der Schäden bleibt das Freiluft-Museum für das Publikum geöffnet, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Man hoffe auf das Verständnis der Besucherinnen und Besucher.

Der Hagel traf auch Gemüsebauern im Sottoceneri hart. Zwischen 30 und 50 Prozent der Ernte des Biobetriebs Azienda Agricoli Bianchi bei Arogno sind zerstört worden, wie ein Mitarbeiter auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Ein solch heftiges Gewitter sei seit zwei Jahren nicht mehr über die Region gefegt. Der Biobetrieb unterhält unter anderem Weinreben und Fruchtkulturen, aber auch Olivenbäume, Kräuter und Heilpflanzen.

Gemäss dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) ist auch in den kommenden Tagen im Tessin mit Gewittern zu rechnen. Grund dafür sei die feuchte und instabile Luft auf der Alpensüdseite. Diese könne in der zweiten Tageshälfte zu Schauern und Gewittern führen. (aeg/sda)