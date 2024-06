Ruag stellt vier der 36 neuen F-35-Kampfjets in der Schweiz fertig

Die Ruag rechnet zur Umsetzung des Projekts «Rigi» mit einem Personalbedarf von rund hundert Mitarbeitenden - vierzig davon sollen aus der Westschweiz kommen. Zusätzlich will die Ruag rund hundert Millionen Franken in der Westschweiz investieren. (sda)

Mit der Unterzeichnung des F-35-Beschaffungsvertrags hatte sich Lockheed Martin verpflichtet, sechzig Prozent des Vertragswerts durch Offset-Geschäfte mit Unternehmen in der Schweiz zu kompensieren. Das entspricht rund drei Milliarden US-Dollar.

Das Offset-Projekt «Rigi» wurde Anfang Juni vom Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) vorgenehmigt, wie die Ruag am Dienstag mitteilte. Dies ermögliche es Lockheed Martin, die Ruag mit der Teilendmontage von vier F-35-Kampfjets zu beauftragen und entsprechende industrielle Fähigkeiten bei der Ruag aufzubauen.

Der F-35: kostspielig, high-tech und nun teilweise in der Schweiz fertig produziert.

Der F-35: kostspielig, high-tech und nun teilweise in der Schweiz fertig produziert. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In Israel müssen jetzt auch Ultraorthodoxe in die Armee

Countdown zu Frauenfussball-EM in der Schweiz gestartet + Brasilien verpatzt Start in Copa

Die Migros will sich Richtung Aldi und Lidl entwickeln

Wie queer sind Netflix und Co. wirklich?

Umworbener De Zerbi übernimmt Marseille +++ Rieder wechselt leihweise in die Bundesliga

5 Dinge, um die wir Deutschen die Schweiz beneiden – was wir natürlich nie zugeben würden

GLP-Hässig in der «Arena»: «Bei einem Herzinfarkt kann man auch zehn Minuten länger fahren»

Bundesrat Cassis in Misox eingetroffen +++ Wallis hebt Alarm für die Rhone auf

Lieferwagen brennt auf Parkplatz in Zollikofen – niemand verletzt

Ein Lieferwagen ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Zollikofen abgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz in der Gemeinde Münchenbuchsee kurz vor 16 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen und erlitt Totalschaden.