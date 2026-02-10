Wirtschafts-News

Google-Mutter Alphabet holt in Schweiz Milliarden für KI-Ausgaben

Der Google-Campus in Zürich. (Archivbild) Bild: Google

Die Google-Mutter Alphabet holt sich in der Schweiz und an anderen Finanzplätzen Milliarden für ihr Geschäft. Alleine in der Schweiz nimmt Alphabet mit fünf Anleihen total 3,1 Milliarden Franken auf, wie die beteiligten Banken am Dienstag bekannt gaben.

Die Laufzeiten betragen zwischen zwei und 25 Jahren. Das ist das erste Mal, dass Alphabet eine Anleihe in Schweizer Franken herausgibt. Laut Marktbeobachtern dürfte es sich um einen der grössten Beträge handeln, die je ein Unternehmen in Franken auf einmal aufgenommen hat.

Auch den Finanzplatz London zapft der US-Technologieriese an. Unter den Pfund-Schuldscheinen soll auch einer mit der sehr seltenen Laufzeit von 100 Jahren sein – ein sogenannter «Methusalem»-Bond, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Vergangene Woche hatte Alphabet angekündigt, in diesem Jahr 175 bis 185 Milliarden US-Dollar für Investitionen ausgeben zu wollen und damit doppelt so viel wie 2025 – das Geld dürfte vor allem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) fliessen. (sda/awp)