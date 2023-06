Volksinitiative im Kanton Zürich soll Recht auf Sterbehilfe in Heimen ermöglichen

Mehr «Schweiz»

Bild: KEYSTONE

Alle Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich sollen Sterbehilfe in ihrem Räumlichkeiten zulassen müssen, auch Private. Dies fordert eine neue kantonale Volksinitiative, die unter anderem von den Sterbehilfeorganisationen Exit und Dignitas unterstützt. Im Kantonsrat ist die Forderung zuletzt ganz knapp gescheitert.

Auch private Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich sollen künftig dazu verpflichtet werden, Freitodbegleitungen zuzulassen. Wie das Initiativkomitee «Selbstbestimmung am Lebensende auch in Alters- und Pflegeheimen» am Freitag mitteilte, hat es eine kantonale Volksinitiative dazu lanciert.

Die Initiative soll laut Mitteilung einen «per Zufallsmehr» im vergangenen Oktober getroffenen Entscheid des Kantonsrats korrigieren. Mit 81 zu 80 Stimmen entschied das Parlament damals, eine entsprechende Verpflichtung für alle Alters- und Pflegeheime wieder zu streichen. (aeg/sda)