Polizeirapport

Junger Mann in Lenzburg AG bei Streit durch Messerstiche verletzt

Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag beim Bahnhof Lenzburg AG durch Messerstiche verletzt worden. Die Kantonspolizei Aargau nahm den mutmasslichen Täter fest. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.

Die Meldung über eine Schlägerei am Bahnhof Lenzburg ging bei der Kantonspolizei am Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr ein. Eine erste von mehreren Patrouillen sei innert Minuten vor Ort gewesen und westlich des Bahnhofsgebäudes auf mehrere junge Männer gestossen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Samstag.

Die Polizei stellte bei einem der jungen Männer, einem 19-jährigen Afghanen, mehrere Stichverletzungen fest. Ein zweiter, ein 18-jähriger Landsmann, blutete an der Hand. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital. Bei beiden waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Die Kantonspolizei nahm den 18-jährigen Mann als mutmasslichen Täter fest. Beide leben als Asylbewerber im Kanton Aargau. (dab/sda)