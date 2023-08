Critical Mass findet trotz fehlender Bewilligung statt – Grossaufgebot der Zürcher Polizei

Die Velodemo «Critical Mass» hat am Freitagabend zum zweiten Mal ohne die nun in der Stadt Zürich notwendige Bewilligung stattgefunden. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot am Bürkliplatz präsent – Radfahrer waren vorerst dezentral in kleinen Gruppen unterwegs.

Schon vor einem Monat fand die Critical Mass trotz fehlender Bewilligung statt. Bild: keystone

Im Vorfeld hatte die Zürcher Stadtpolizei erklärt, dass Teilnehmende an der immer am letzten Freitag im Monat stattfindenden «spontanen Velorundfahrt» mit Verzeigungen rechnen müssten.

Rund um den Bürkliplatz, an dem sich die freitäglichen Velo-Ausflügler früher trafen, war am frühen Abend ein grosses Aufgebot der Stadtpolizei postiert. Personen mit Fahrrädern waren dort – ausser einem Dutzend Bike-Polizisten - nur ein paar wenige. Gemäss der App «Critical Maps» waren viele Velo-Ausflüger am Freitag vorerst dezentral unterwegs.

Früher liessen Stadtregierung und Polizei die Velofahrenden gewähren. Doch der Statthalter befand kürzlich, dass es sich um eine bewilligungspflichtige Demonstration handle. Die Teilnehmenden verstehen sich demgegenüber als gewöhnliches Verkehrsaufkommen. (sda)