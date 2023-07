Trotz fehlender Bewilligung: Velo-Demo Critical Mass in Zürich rollt

Trotz fehlender Bewilligung findet in Zürich die Velo-Demo Critical Mass statt. Die Polizei ist vor Ort, greift bislang aber nicht ein. Eine Übersicht zu den Entwicklungen.

Weniger Leute als sonst

In der Stadt Zürich haben sich am Freitagabend Velofahrerinnen und Velofahrer zur monatlichen Demonstration Critical Mass versammelt. Dies, obwohl die Veranstaltung von der Polizei zum ersten Mal nicht bewilligt worden war.

Wie diverse Medien berichteten sind heute aber weniger Leute vor Ort als bei den vorherigen Demonstrationen. Laut dem «Tages-Anzeiger» trafen sich rund 50 Teilnehmende auf dem Bürkliplatz.

Die Velofahrerinnen und Velofahrer am Bürkliplatz. Bild: keystone

Polizei ist vor Ort, aber greift nicht ein

Am Treffpunkt war auch die Polizei, wo rund 20 Einsatzkräfte das Geschehen verfolgten. Ebenfalls vor Ort war ein Kastenwagen mit der Leuchtaufschrift: «Unbewilligte Demonstration – Anweisung der Polizei befolgen». Zudem wurden die Teilnehmenden um 19 Uhr mit einer Durchsage darauf hingewiesen, dass die Demo nicht bewilligt sei und man die Örtlichkeit verlassen solle. Die Teilnehmenden reagierten mit Veloklingen.

Die Polizei ist vor Ort, greift bislang aber nicht ein. Bild: keystone

Nach 19 Uhr setzten sich die Fahrerinnen und Fahrer dann im Bewegung – allerdings nicht alle zusammen, sondern gestaffelt in mehreren Gruppen. Die Polizei intervenierte nicht. Solange sich die Gruppen an die Verkehrsregeln halten und den Verkehr nicht beeinträchtigen würden, sei es auch erlaubt, so Velo zu fahren, so Daniela Brunner, Leiterin Kommunikation der Stadtpolizei.

Einschränkungen im ÖV

Im öffentlichen Verkehr ist derzeit mit Einschränkungen zu rechnen. Wie ZVV bekannt gab, sind verschiedene Tram- und Buslinien in der City und Zürich West verlangsamt unterwegs oder fallen aus.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab)