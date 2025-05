Im Oktober 2024 hatten «Zeit» und «Kontraste» über zwei frühere Treffen in Baku 2024 berichtet. Funktionäre des Putin-Regimes können in Aserbaidschan auch dann einreisen, wenn sie auf der EU-Sanktionsliste stehen.

Der Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik sei wiederholt in die Kritik geraten, weil er den Dialog mit Russland pflege, hielt die NZZ in einem Anfang Mai publizierten Interview mit Greminger fest. Der Schweizer Botschafter war davor auf Einladung einer Kreml-nahen russischen Stiftung nach Moskau geflogen.

Wer behauptet, er reise privat auf eigene Kosten und außerhalb jeden Mandats in ein Luxushotel nach Baku, um dort Kremlvertreter zu treffen, sagt entweder die Unwahrheit oder aber wirft die drängende Frage auf, ob er Geheimnisträger sein sollte. [image or embed]

Gerade in einer Zeit, in der Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe und die Demokratie unter Druck stehe, sei es ein fatales Signal. Es sei entweder naiv oder verantwortungslos, wenn ein Politiker, der für die Aufsicht der deutschen Nachrichtendienste zuständig ist, sich auf solche Gespräche einlasse – noch dazu unter dem Deckmantel der «Privatheit».

«Dass Ralf Stegner, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, an einem inoffiziellen Treffen mit kremlnahen Persönlichkeiten eines offiziell eingestellten Schröder-Putin-Gremiums in Baku teilgenommen hat, ist völlig inakzeptabel.»

Was solche Treffen so problematisch mache, sei, dass sie «vor allem Russlands Propaganda dienen», zitiert die «Zeit» den Osteuropaexperten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister.

Thema der «konspirativen Zusammenkunft» sei die Zukunft des «Petersburger Dialogs» gewesen. Dabei handelt es sich um ein fragwürdiges Gesprächsforum, das Gerhard Schröder und Wladimir Putin 2001 ins Leben gerufen hatten. In der Folge trieben sie Deutschland in eine potenziell verheerende wirtschaftliche Abhängigkeit von russischem Gas.

Im Luxushotel Four Seasons in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, kam es Mitte April zu einem brisanten Treffen einflussreicher Deutscher und Russen. Mit dabei war eine Schweizer Delegation, wie deutsche Journalisten am Donnerstagabend enthüllten.

