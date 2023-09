Zürcher Linke fordert 10'000 Veloabstellplätze auf Autoparkplätzen

Die knappe Ratsmehrheit von SP, Grünen und AL hielt aber an ihrer Motion fest und brachte sie unverändert durch. Heute hinke das Angebot der Nachfrage weit hinterher, brachten die Motionäre vor. Viele Plätze seien heute so ausgelastet, dass Velos auf die Trottoirs abgestellt werden müssten, wo sie Fussgänger behinderten.

Die Stadt Zürich soll innert zweier Jahre 10'000 zusätzliche öffentlich zugängliche Strassenveloabstellplätze schaffen - und dies insbesondere auf Kosten von Autoparkplätzen. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einen entsprechenden Vorstoss an den Stadtrat überwiesen.

Er tötete mutmasslich einen jungen Schweizer Wildcamper am Rheinufer im deutschen Jestetten auf grausame Art und Weise. Nun hat die deutsche Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 39-jährigen Mann aus Lettland wegen Totschlags erhoben.

Der Fall sorgte Anfang Juni für grosses Aufsehen: Ein 31-jähriger Schweizer wurde mit massiven Kopf- und Gesichtsverletzungen tot am Rheinufer im deutschen Jestetten aufgefunden, unweit der Grenze zur Schweiz. Der Mann, der in der idyllischen Gegend wild campieren wollte, wurde mit einem massiven Holzscheit, welches die Polizei am Tatort fand, erschlagen. Gemäss den Erkenntnissen der Ermittler schlug der Täter mindestens achtmal zu. Das Opfer starb daraufhin an einem Schädel-Hirn-Trauma.