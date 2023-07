Verantwortliche der Critical Mass beantragen keine Bewilligung

Die Critical Mass findet immer am letzten Freitag im Monat statt, teilweise mit mehreren tausend Personen. Offiziell gibt es keine Organisatoren. Die gemeinsame Velofahrt, die zuerst 1992 in San Francisco stattgefunden hatte, soll ein «spontanes Verkehrsaufkommen von Velos» sein. (meg/sda)

Stadträtin Karin Rykart (Grüne) hatte die Verantwortlichen dazu aufgerufen, sich zu melden, damit eine Route besprochen und eine Bewilligung für den Anlass erteilt werden könne. Es sei eine Demo, die den öffentlichen Grund in Anspruch nehme.

Die Verantwortlichen der Velodemonstration Critical Mass haben bis Mittwochmittag keine Bewilligung bei der Stadt Zürich beantragt. Teilnehmende müssen daher an der nächsten Ausfahrt am 28. Juli mit Verzeigungen rechnen, wie die Stadtpolizei per Twitter mitteilte.

Zu trocken, zu heiss: Schweizer Seen und Flüsse haben 2022 besonders stark gelitten

Im vergangenen Sommer waren viele Seen in der Schweiz so warm wie nie. Gleichzeitig sanken die Pegel vielerorts deutlich unter das langjährige Mittel. Darunter leiden die Lebewesen, die Landwirtschaft – und die Schifffahrt.

Der Wasserpegel des Lago Maggiore lag im vergangenen Jahr satte 88 Zentimeter tiefer als in der Normperiode zwischen 1991 und 2000. Das entspricht dem tiefsten Jahresmittelwert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 80 Jahren. Auch die anderen grossen Seen im Land fassten 2022 deutlich weniger Wasser als in den Jahren zuvor: Der Walensee lag durchschnittlich 20 Zentimeter tiefer, im Bodensee stand das Wasser – je nach Ort der Messung – bis zu 32 Zentimeter weniger hoch im Vergleich zur Normperiode.